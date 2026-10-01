Le roi d'Espagne va se rendre prochainement à Ceuta et Melilla

Le roi Felipe VI et la reine Letizia se rendront à la mi-octobre à Ceuta et Melilla, plus de deux mois après la grave crise migratoire survenue dans l'enclave espagnole d'Afrique du Nord, que le Maroc revendique, a-t-on appris jeudi auprès de la maison royale.

Il s'agira du premier déplacement du monarque à Ceuta et à Melilla, quelque 500 kilomètres plus à l'est, depuis son accession au trône en 2014.

Les souverains sont attendus sur place les 13 et 14 octobre.

La dernière visite d'un souverain espagnol dans ces enclaves disputées était intervenue en 2007 - il s'agissait de Juan Carlos, le père de Felipe - et avait provoqué une crise diplomatique avec le Maroc, qui revendique la souveraineté sur les deux villes. L'Espagne considère Ceuta et Melilla comme parties intégrantes de son territoire depuis respectivement le XVIIe et le XVe siècles.

Les 30 et 31 juillet derniers, plus de 72.000 migrants en provenance du Maroc ont afflué à Ceuta. Les autorités marocaines et espagnoles ont fait état d'une centaine de morts, majoritairement par noyade.

Les candidats à l'exil ont pour la plupart regagné le Maroc depuis, mais plusieurs milliers de migrants sont restés dans l'enclave, ce qui provoque violences et tensions avec la population locale.

Felipe VI s'est peu exprimé sur le sujet publiquement mais il a déploré mardi, lors de la visite d'Etat du président français Emmanuel Macron dans le royaume, le manque de solidarité de l'Union européenne dans cette crise et qualifié d'"inacceptable" la situation à Ceuta.

Le ministère marocain de l'Intérieur n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

(Reportage Mireia Merino et Ahmed El Jechtim, version française Sophie Louet)