Le roi Charles III reçu au Vatican avant une prière historique avec le pape
information fournie par AFP 23/10/2025 à 11:43

Britain's King Charles III and Britain's Queen Camilla arrive at San Damaso courtyard for a meeting with Pope Leo XIV in the Vatican on October 23, 2025. ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Le roi Charles III, en visite d'Etat au Vatican, est reçu jeudi par le pape Léon XIV avec lequel il va prier lors d'une célébration oecuménique dans la chapelle Sixtine, une première depuis le schisme anglican au XVIe siècle.

Le monarque de 76 ans, qui a le rôle de gouverneur suprême de l'Eglise - anglicane - d'Angleterre, est arrivé mercredi soir à Rome, accompagné de son épouse Camilla, pour cette visite qualifiée d'"historique" par Buckingham palace.

Escorté par un long convoi, le couple royal a été accueilli avec les honneurs en milieu de matinée au palais apostolique, sous l'oeil de gardes suisses en uniforme de gala, avant d'être reçu en audience privée. Il s'agit de la première rencontre de Charles avec le pape Léon XIV, élu en mai à la tête de l'Eglise catholique après le décès de son prédécesseur François.

Le roi Charles III et la reine Camilla arrivent à l'aéroport Ciampino de Rome à la veille d'une visite au Vatican, le 22 octobre 2025 ( POOL / Arthur EDWARDS )

Temps fort de la visite, ils prieront ensemble lors d'une célébration oecuménique à 12H00 (10H00 GMT) dans la chapelle Sixtine, sous les célèbres fresques de Michel-Ange, en présence de responsables religieux et d'officiels.

Ce sera la première fois qu'un pape et un souverain britannique prient ensemble publiquement, marquant ainsi un nouveau rapprochement entre les deux Eglises, après un demi-siècle d'initiatives communes et de rencontres entre les papes et les archevêques de Canterbury, les chefs spirituels de l'Eglise d’Angleterre.

Cette prière d'environ 45 minutes, voulue par Charles III, sera axée sur la protection de la nature, un thème cher au roi, signe de la convergence entre les deux Eglises sur les questions environnementales, dix ans après l'encyclique Laudato Si' du pape François sur l'écologie intégrale.

Coprésidée par Léon XIV et l'archevêque de York Stephen Cottrell, elle mêlera des traditions catholiques et anglicanes. La chorale de la chapelle Sixtine accompagnera celle de la chapelle Saint-Georges de Windsor.

- Différends théologiques -

L'anglicanisme est né en 1534 d'une scission avec l'Eglise catholique, provoquée par le roi d'Angleterre Henri VIII à la suite du refus du pape d'annuler son mariage avec Catherine d'Aragon.

En 1961, la mère de Charles, Elizabeth II, avait été la première monarque britannique à se rendre au Vatican depuis le schisme.

Cette prière "est un évènement historique", explique à l'AFP William Gibson, professeur d'histoire ecclésiastique à la Oxford Brookes university. Il rappelle que le souverain britannique est tenu par la loi d'être protestant.

Cette photo prise le 9 avril 2025 et diffusée le 10 avril par le Vaticain montre le pape François lors d'une entrevue privée au Vatican avec le roi Charles III et la reine Camilla ( VATICAN MEDIA / Handout )

"De 1536 à 1914, il n'y avait pas de relations diplomatiques officielles entre le Royaume-Uni et le Saint-Siège", dit-il. Londres a ouvert une ambassade au Vatican en 1982 seulement.

Et ce n'est qu'en 2013 que la loi a permis aux membres de la famille royale épousant des catholiques de conserver leur place dans l'ordre de succession, explique William Gibson.

Récent, ce rapprochement est "important dans la mesure où l'anglicanisme est né en réaction à l'Eglise catholique, et donc dans l'opposition", rappelle à l'AFP le frère Hyacinthe Destivelle, prêtre dominicain français, membre du dicastère (ministère) pour la promotion de l'unité des chrétiens.

Contrairement à l'Eglise catholique romaine, l'Eglise anglicane ordonne des femmes et permet aux prêtres de se marier. Pour la première fois de son histoire, elle vient de nommer à sa tête une femme, Sarah Mullally, une mère de famille de 63 ans.

- 20 millions de baptisés -

Jeudi après-midi, Charles et Camilla devaient assister également à un autre service religieux oecuménique à Saint-Paul-hors-les-murs, l'une des quatre basiliques majeures de Rome.

Le pape Léon XIV au Vatican, le 18 octobre 2025 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

A cette occasion, le roi sera fait "confrère royal", et un siège spécial a été créé pour lui, qui restera dans la basilique et pourra être utilisé à l'avenir par ses successeurs sur le trône britannique.

Léon XIV et Charles III célèbreront ensemble l'année jubilaire ou Année Sainte de l'Eglise catholique, qui a lieu tous les 25 ans et attire des millions de pèlerins au Vatican.

Le couple royal avait rencontré en privé le pape François, le 9 avril dernier au Vatican, 12 jours avant sa mort.

Charles III était représenté par son fils William aux funérailles du jésuite argentin, puis par son frère le prince Edward à la messe d'intronisation de Léon XIV le 18 mai.

L'Eglise d'Angleterre, en perte de vitesse, compte une vingtaine de millions de fidèles baptisés, mais évalue à un peu moins d'un million ses pratiquants réguliers, selon des statistiques portant sur l'année 2022.

Pape Leon XIV
