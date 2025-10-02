 Aller au contenu principal
Le RN et le PS reçus vendredi matin par Lecornu
02/10/2025

Le Premier ministre Sébastien Lecornu, ici le 10 septembre 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le Rassemblement national et le Parti socialiste seront reçus vendredi matin par le Premier ministre Sébastien Lecornu dont ils attendent des ouvertures sur le projet de budget pour 2026, le menaçant d'une éventuelle censure.

Resté volontairement discret depuis sa nomination il y a trois semaines, le Premier ministre a présenté vendredi dernier ses premières pistes pour le budget attendu à la mi-octobre, franchissant plusieurs lignes rouge dessinées notamment par les socialistes.

Marine Le Pen est attendue à 9H00 à Matignon, puis la délégation socialiste à 10H30. Se succèderont ensuite dans le bureau de Sébastien Lecornu les communistes à 12H30 puis les Ecologistes à 15H45. Un rendez-vous jeudi avec le groupe indépendant Liot a finalement été annulé.

Sébastien Lecornu, qui a rencontré plusieurs fois les responsables du "socle commun" (Renaissance, Modem, Horizons, LR), a également déjà reçu les partis d'opposition depuis qu'il a succédé à François Bayrou.

Budget France
Crise de gouvernement
  • 10:49

    Donnez-nous des chiffres fiables sur le déficit 2025. Vos pots de départ ne nous intéressent guère..

