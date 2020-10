Le retour à la normale de l'activité entravé par la résurgence de l'épidémie

La situation économique est plus que jamais incertaine. La résurgence de l'épidémie de Covid-19 devrait entraver le fort rebond économique qui avait été observé durant l'été, après le confinement. Alors que l'économie française avait retrouvé un niveau d'activité inférieur de 5 % à celui atteint fin 2019, ce niveau pourrait ne plus progresser, à cause des nouvelles restrictions sanitaires annoncées ces dernières semaines.

« Dans un scénario où, au quatrième trimestre, les services les plus affectés (hôtellerie-restauration, services de transport, activités récréatives et de loisirs) reviendraient, après une embellie durant l'été, à leur niveau d'activité de juin dernier et où l'investissement resterait, par attentisme, à un niveau proche de celui du troisième trimestre, la croissance serait nulle en fin d'année. Dans ce cas de figure, le PIB français resterait, en fin d'année, 5 % en deçà de son niveau d'avant-crise, comme en moyenne pendant l'été », prévoit l'Insee dans sa dernière note de conjoncture publiée mardi 6 octobre.

Ce niveau permettrait de dépasser la dernière prévision de croissance pour 2020 du gouvernement qui lui sert à fonder son budget. En tablant sur une chute du PIB de - 10 %, celui-ci avait fait montre d'une grande prudence. L'Insee prévoit que cette chute devrait plutôt plafonner aux alentours de - 9 % dans le scénario décrit.

