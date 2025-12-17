 Aller au contenu principal
Le renoncement de l'UE sur le tout-électrique automobile est une "erreur historique", dit Sanchez
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 14:13

La proposition de la Commission européenne de renoncer à une interdiction de commercialisation des voitures neuves à moteur thermique à partir de 2035 est une "erreur historique", a déclaré mercredi le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.

Sous la pression intense du secteur automobile, l'exécutif européen a dévoilé mardi son plan pour revenir sur cette interdiction, proposant de fixer à 90% l'objectif de réduction des émissions de CO2 par rapport à 2021 pour les flottes des constructeurs automobiles, au lieu de 100%.

Pedro Sanchez, à la tête d'un gouvernement de coalition minoritaire de gauche soutenant les politiques vertes au sein de l'Union européenne, a regretté la décision de la Commission, qui marque le plus grand recul du bloc en matière de politiques environnementales ces dernières années.

"Ce qui a été approuvé hier est une erreur historique pour l'Europe, car la compétitivité est garantie par la durabilité et non par l'affaiblissement de nos engagements en matière de climat", a-t-il déclaré lors d'un événement à Madrid visant à promouvoir un "pacte d'État" proposé par tous les partis politiques en réponse à l'urgence climatique.

"Le climat est l'échiquier sur lequel se jouent tous les autres jeux", a-t-il ajouté.

(Rédigé par David Latona et Emma Pinedo ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)

Environnement
