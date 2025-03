Le régulateur australien approuve l'entrée de Qatar Airways dans le capital de Virgin Australia

( AFP / LOUAI BESHARA )

L'autorité australienne de la concurrence a approuvé vendredi l'entrée de Qatar Airways dans le capital de la compagnie aérienne en difficulté Virgin Australia, qui avait déjà reçu l'aval de Canberra fin février.

La décision permet à l'entreprise qatarie d'acquérir une participation de 25% dans la société australienne.

L'accord va entraîner la multiplication par deux des vols entre Doha et les principaux aéroports du pays-continent (Sydney, Melbourne, Brisbane et Perth), grâce à 28 nouvelles liaisons hebdomadaires, a annoncé la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC).

Les nouvelles liaisons aériennes proposées devraient renforcer la concurrence concernant les vols long-courrier, où l'entreprise australienne Qantas bénéficie de longue date d'une position dominante.

L'augmentation des vols entre l'Australie et le Moyen-Orient n'est cependant susceptible de causer qu'un préjudice "minimal" aux autres compagnies, a exposé Anna Brakey, une des responsables de l'institution.

"Cela conduira probablement à une pression à la baisse des prix sur ces itinéraires et donnera aussi aux clients de Virgin Australia et Qatar Airways un choix élargi de vols internationaux" et de connexions, a-t-elle anticipé.

Fin février, le gouvernement australien avait donné son feu vert à l'acquisition, annoncée en octobre 2024 par les deux compagnies. Le montant de l'opération n'a pas été divulgué.

Virgin Australia, qui a déposé le bilan pendant la pandémie de Covid, a été rachetée par la société américaine de capital-investissement Bain Capital.

En 2023, le gouvernement australien de centre gauche avait rejeté l'offre du Qatar de mettre en place 21 vols internationaux supplémentaires au départ et à destination de l'Australie.

Comme raison de son refus, le gouvernement avait alors invoqué des examens gynécologiques forcés, conduits en octobre 2020 à l'aéroport de Doha sur des passagères de Qatar Airways, parmi lesquelles 13 Australiennes, après l'abandon d'un nouveau-né dans les toilettes de l'aéroport.