information fournie par So Foot • 03/02/2025 à 22:20

Le Real part en croisade contre l’arbitrage espagnol

Le Real Madrid, l’OM espagnol ?

Samedi, l’Espanyol Barcelone a battu le Real et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette victoire a emmené avec elle son lot de polémiques . Auteur d’un affreux tacle qui aurait dû l’amener à être exclu, Carlos Romero a marqué le but de la victoire . Suffisant pour le Real pour crier au complot dans des termes peu élogieux. Dans une lettre adressée à la fédération, le club 15 fois champion d’Europe n’y va pas de main morte , parlant même d’un arbitrage « complètement discrédité » et d’un système « corrompu de l’intérieur ».…

JF pour SOFOOT.com