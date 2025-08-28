 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Real Madrid va jouer un match de Ligue des champions près de la frontière chinoise !
information fournie par So Foot 28/08/2025 à 22:34

Le Real Madrid va jouer un match de Ligue des champions près de la frontière chinoise !

Le Real Madrid va jouer un match de Ligue des champions près de la frontière chinoise !

Ceci n’est pas un match de présaison.

Invité surprise de la phase unique de Ligue des champions, le Kaïrat Almaty connaît depuis ce jeudi ses adversaires pour la saison européenne à venir. Second club du Kazakhstan à disputer la prestigieuse coupe aux grandes oreilles un an après le FK Astana, Almaty aura l’occasion d’écrire sans doute la plus belle page de son histoire avec la réception du Real Madrid . Les coéquipiers de Kylian Mbappé auront donc la tâche de se déplacer jusqu’à cette ville du sud-est du Kazakhstan, située à 300 kilomètres seulement de la frontière chinoise, et à 6 500 kilomètres de Madrid.…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les potentiels adversaires de Strasbourg en Ligue Conférence
    Les potentiels adversaires de Strasbourg en Ligue Conférence
    information fournie par So Foot 28.08.2025 23:40 

    Ouf. Contrairement à Lens la saison dernière, Strasbourg sera bien au rendez-vous en Ligue Conférence pour représenter fièrement la Ligain. La meilleure compétition, et de loin, pour réviser sa géographie de l’Europe avec des équipes venues de partout sur le Vieux ... Lire la suite

  • Quand connaîtra-t-on le calendrier exact des rencontres de Ligue des champions ?
    Quand connaîtra-t-on le calendrier exact des rencontres de Ligue des champions ?
    information fournie par So Foot 28.08.2025 22:51 

    Encore un (tout petit) peu de patience. Le tirage de la phase unique de la Ligue des champions a eu lieu ce jeudi à Monaco, avec son lot de chocs pour les clubs français. Pour autant, malgré la procédure de tirage au sort automatisée par IA, les dates précises ... Lire la suite

  • Football-Tirage au sort relevé pour le PSG en Ligue des champions
    Football-Tirage au sort relevé pour le PSG en Ligue des champions
    information fournie par Reuters 28.08.2025 22:48 

    Le Paris Saint-Germain, tenant du titre de la Ligue des champions, a hérité jeudi d'un tirage au sort relevé pour la phase de ligue de l'édition 2025/2026 de la C1. Dans le chapeau 1, celui des équipes au meilleur coefficient UEFA, le PSG a tiré le Bayern Munich, ... Lire la suite

  • Strasbourg maîtrise Brøndby et file en Ligue Conférence !
    Strasbourg maîtrise Brøndby et file en Ligue Conférence !
    information fournie par So Foot 28.08.2025 22:08 

    Porté par un Emanuel Emegha intenable, auteur d'un doublé, Strasbourg s'est qualifié pour la Ligue Conférence dans la douleur face aux Danois de Brøndby ce jeudi soir (2-3). Les hommes de Liam Rosenior connaîtront leurs adversaires européens ce vendredi. Brøndby ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank