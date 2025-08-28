Le Real Madrid va jouer un match de Ligue des champions près de la frontière chinoise !

Ceci n’est pas un match de présaison.

Invité surprise de la phase unique de Ligue des champions, le Kaïrat Almaty connaît depuis ce jeudi ses adversaires pour la saison européenne à venir. Second club du Kazakhstan à disputer la prestigieuse coupe aux grandes oreilles un an après le FK Astana, Almaty aura l’occasion d’écrire sans doute la plus belle page de son histoire avec la réception du Real Madrid . Les coéquipiers de Kylian Mbappé auront donc la tâche de se déplacer jusqu’à cette ville du sud-est du Kazakhstan, située à 300 kilomètres seulement de la frontière chinoise, et à 6 500 kilomètres de Madrid.…

TJ pour SOFOOT.com