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Le Real Madrid refuse un accord commercial pour les féminines
information fournie par So Foot 01/07/2026 à 16:52

Le Real Madrid refuse un accord commercial pour les féminines

Le Real Madrid refuse un accord commercial pour les féminines

Ils ont lu les petites lignes en bas du contrat. Alors que ce lundi 29 juin les clubs de Liga féminine ont approuvé un accord commercia l jusqu’en 2051 avec Gausol16 Ventures, la société d’investissement de l’ancien basketteur professionnel du Barça et des Los Angeles Lakers, Pau Gasol, le Real Madrid a annoncé ce mercredi avoir voté contre, comme un quart des équipes.

Tout de même adopté (plus de deux tiers étaient requis), l’investissement du groupe dans le championnat est de 55 millions d’euros , divisés en 40 patates à se partager pendant quatre saisons entre les clubs, 12 pour la ligue et 3 pour les droits à l’image de certaines joueuses, en échange de parts de revenus commerciaux.…

NB pour SOFOOT.com

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