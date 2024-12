Le Real Madrid ravive un mauvais souvenir à Kylian Mbappé

Le passé, c’est du passé.

Le Real Madrid a réuni Jude Bellingham, Federico Valverde et Kylian Mbappé pour une vidéo en collaboration avec l’un de ses sponsors. Durant le tournage, les trois stars ont eu l’occasion d’imprimer et de commenter leurs meilleurs souvenirs sous le maillot merengue . Pour Mbappé, fraîchement arrivé à Madrid cet été après avoir quitté le PSG, le choix s’est bien évidemment porté sur son premier match : une victoire 2-0 contre l’Atalanta en Supercoupe d’Europe, où il avait marqué et soulevé son premier trophée avec la Casa Blanca . « C’est mon premier match, j’ai marqué mon premier but et j’ai gagné mon premier titre. Des débuts rêvés » , a-t-il confié.…

HG pour SOFOOT.com