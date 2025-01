Le Real à Guingamp : voyage au bout d’un autre monde

Pour la première fois de son histoire, le Real Madrid, considéré comme le plus grand club du monde, posait ses bagages en Bretagne pour disputer l’ultime rencontre de la phase régulière de C1 face à la surprenante équipe du Stade brestois, à Guingamp. Tempête, fausse venue de CR7 et rencontre inédite... Retour sur le déplacement épique des Merengues.

Dans les alléchantes affiches de cette dernière journée de phase régulière de Ligue des champions, un duel sortait du lot. Pas forcément par son enjeu, puisque les deux équipes étaient déjà assurées de jouer, au minimum, les barrages, mais par l’écart abyssal de dimension entre les deux formations : Brest-Real Madrid. Pour son premier déplacement en Bretagne, le club madrilène, auréolé de ses 15 C1, a fait une courte, mais intense immersion dans les Côtes-d’Armor.

Adelante Madrid

Quand le club madrilène se déplace, il ne fait pas semblant. Après avoir privatisé 90 chambres du Novotel de Saint-Brieuc, réputé comme étant l’un des meilleurs de France, et snobé à son arrivée en Bretagne des collégiens qui avaient séché toute une matinée de cours pour les apercevoir, la plus grande équipe du monde a provoqué, malgré elle, des bouchons sur la N12 avec son cortège de bus, escorté par près de 8 camions de forces de l’ordre. Contrairement à eux, beaucoup de supporters madrilènes sont arrivés à Guingamp mercredi, soit le jour de la rencontre la plus prestigieuse pour le Stade brestois, dont Thibaut Courtois a avoué en conférence de presse ne connaître que Marco Bizot, « parce qu’il a joué en Belgique » . Dans les trains en provenance de Paris, des supporters français du Real Madrid avec le trophée de la Ligue des champions en plastique dans les mains ironisent : « On va à Guingamp, la plus belle ville de France. » Et voilà comment le village de 7105 habitants devient encore une fois le centre du monde.…

Par Thomas Morlec, à Guingamp pour SOFOOT.com