Le rapport sur l'emploi de janvier aux États-Unis sera retardé en raison de la fermeture partielle du gouvernement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter des détails, un contexte)

Le Bureau américain des statistiques du travail (BLS) a déclaré lundi que le rapport sur l'emploi de janvier, très attendu, ne sera pas publié vendredi en raison de la fermeture partielle du gouvernement fédéral.

"La publication sera reprogrammée dès la reprise du financement du gouvernement", a déclaré Emily Liddel, commissaire associée au BLS, dans une déclaration à Reuters.

Le gouvernement a partiellement fermé samedi, le Congrès n'ayant pas réussi à approuver un accord permettant de maintenir le financement d'un grand nombre d'activités, y compris le ministère du travail. Bien que le Sénat américain ait adopté un programme de dépenses vendredi, la Chambre des représentants était absente.

La Chambre devait examiner lundi la législation , avec un vote final attendu mardi. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a exprimé son optimisme quant à la fin du shutdown dans les jours à venir.

Contrairement à la fermeture record de 43 jours de l'année dernière, qui avait entraîné un black-out sur les données économiques, le département du commerce est financé jusqu'au 30 septembre et ses agences statistiques, le Bureau d'analyse économique et le Bureau du recensement, continueront à publier des données. Les deux agences sont encore en train de rattraper le retard pris par la fermeture de l'année dernière dans la publication des données.

La fermeture partielle actuelle retardera également la publication du rapport du BLS sur les offres d'emploi et l'enquête sur la rotation de la main-d'œuvre pour le mois de décembre, qui doit être publié mardi. Le BLS a rattrapé les publications de données sur l'emploi et l'inflation qui avaient été retardées par la fermeture précédente. Les économistes craignaient que ces perturbations ne compromettent la qualité des données, considérées comme l'étalon-or.

La fermeture de l'année dernière a eu pour conséquence qu'aucun taux de chômage n'a été publié pour le mois d'octobre et que de grandes parties du rapport sur l'indice des prix à la consommation ont manqué, ce qui a entraîné une certaine volatilité dans les rapports du mois de novembre. Cette nouvelle fermeture, si elle dure plus longtemps que les quelques jours envisagés, pourrait peser davantage sur les ressources du BLS.

"Le BLS travaillera très dur pour s'assurer que la qualité est préservée, et je pense que c'est ce qui se passera", a déclaré Erica Groshen, ancienne commissaire du BLS. "Le personnel est déjà soumis à une pression extrême, car à l'automne, la dotation en personnel du BLS a diminué d'environ 25 % et nous savons que 39 % des postes de direction sont vacants, et que le gel des embauches est toujours en vigueur."