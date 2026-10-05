Le Québec se rend aux urnes, Trump plus présent dans la campagne que l'indépendance

Le Québec, province canadienne majoritairement francophone, se rend aux urnes lundi et même si le Parti québécois (PQ), en faveur de l'indépendance de la "Belle Province", est donné vainqueur par les sondages, la campagne a davantage porté sur le président américain Donald Trump que sur une coupure avec le Canada.

D'après les sondages, la "Coalition avenir Québec (CAQ)", de centre-droit, au pouvoir depuis huit ans, devrait en effet céder les rênes du pouvoir au Parti québécois (PQ), crédité du plus grand nombre de sièges à la future Assemblée nationale du Québec, qui compte 127.

Même si deux référendums sur l'indépendance ont déjà été organisés au Québec - le dernier date, celui de 1995, avait été rejeté de justesse - cette question n'a pas été la première des préoccupation des électeurs du Québec, deuxième province la plus peuplée du Canada - derrière l'Ontario - avec quelque neuf millions d'habitants.

Le Québec est la province canadienne la plus durement frappée par les droits de douane américains imposés par Donald Trump, qui affectent ainsi certains des ses secteurs d'exportations clef, comme l'aluminium, l'acier et l'industrie manufacturière.

Leur impact est tel que le PQ, qui avait promis d'organiser un référendum sur l'indépendance au cours de son mandat, affirme désormais qu'il s'en abstiendra jusqu'au départ du président américain - dont le second mandat se terminera au plus tard en janvier 2028 - afin que les Québécois puissent réfléchir plus sereinement à leur avenir.

Cette décision semble ainsi un admission de la part du PQ que le Québec est mieux armé pour faire face aux mesures de Donald Trump en restant dans le giron canadien.

Les derniers sondages montrent que seuls 30% des Québécois sont favorables à l'indépendance, contre près de 50% lors du référendum de 1995. Selon les analystes, un vote pour le PQ refléterait davantage une déception envers la CAQ qu'un soutien à l'indépendance.

Dès le début de la campagne, la Première ministre Christine Frechette a déclaré que le scrutin portait au premier chef sur Donald Trump et les répercussions de ses droits de douane.

"C'est le véritable adversaire, c'est lui qui menace réellement le Québec (...) nous devons lutter contre lui", avait-t-elle déclaré, présentant son parti comme le mieux à même d'y faire face.

Une victoire du PQ traduirait largement une lassitude à l'égard du gouvernement: 77% des électeurs interrogés par l'institut de sondage Léger ont souhaiter un changement.

Elle refléterait également, outre les inquiétudes concernant les conséquences des droits de douane américains, le mécontentement face à la hausse des prix et aux difficultés du système de santé.

L'INDÉPENDANCE N'A PAS LE VENT EN POUPE

Un succès du PQ pourrait poser des défis au Premier ministre Mark Carney, qui insiste sur la nécessité de l’unité nationale face à Donald Trump. L'Alberta, province riche en pétrole, organisera en octobre un référendum non contraignant sur l'indépendance.

Le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, a déjà exclu toute transactions bilatérale avec Washington visant à obtenir un allègement des droits de douane pour les entreprises québécoises.

"Donald Trump est extrêmement impopulaire au Québec - il est très toxique. Dire que l'on essaiera de conclure un accord avec lui ferait donc très mauvaise impression pour le PQ", a déclaré Daniel Beland, professeur de sciences politiques et directeur de l'Institut d’études canadiennes de l'université McGill à Montréal.

Un sondage Léger réalisé pour TVA et le Journal de Montréal, publié le 3 octobre, attribue au PQ 29% des suffrages, ce qui pourrait tout juste suffire pour obtenir la majorité à l’Assemblée nationale, compte tenu de la forte dispersion des voix entre les autres partis.

Selon cette enquête, les libéraux recueillent 25%, les conservateurs 20% et la CAQ 14%.

D'après le président de l'institut de sondage Léger, Jean-Marc Léger, si le PQ promettait de ne pas consulter les Québécois sur l'indépendance, il recueillerait encore davantage de voix.

"Les électeurs veulent ce gouvernement, mais sans le référendum", a-t-il déclaré.

Au cours des décennies écoulées, la frustration croissante des Québécois face à la prédominance de l'anglais a contribué à alimenter la montée en puissance du PQ, qui a remporté cinq élections provinciales depuis 1976.

Mais au cours de la campagne 2026, l'avenir du Québec n'a été évoqué que brièvement lors d'un débat entre les chefs de parti le 23 septembre, lorsque Paul St-Pierre Plamondon a déclaré qu'il convoquerait un nouveau référendum sur l'indépendance et ce en dépit des sondages.

"N'ayez pas peur de votre démocratie, n'ayez pas peur de voter, n'ayez pas peur de réfléchir à notre avenir", a-t-il déclaré.

Le scrutin se déroule de 9h30 heure locale (13h30 GMT) à 20h00.

(Reportage David Ljunggren, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)