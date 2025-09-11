Le Qatar dénonce des commentaires "irresponsables" de Netanyahu

Le Qatar a dénoncé comme "irresponsables" des commentaires effectués par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a demandé mercredi à Doha d'expulser les responsables du Hamas présents sur son territoire, ou de les traduire devant la justice, sous peine qu'Israël s'en charge.

Le communiqué, à la rhétorique ferme, a été publié par le Qatar quelques heures après que l'ambassadeur israélien aux Etats-Unis, Yechiel Leiter, a déclaré pour sa part que les dirigeants du Hamas qui auraient survécu à la frappe israélienne menée mardi à Doha seraient "tués la prochaine fois".

Constituant une escalade supplémentaire de la campagne militaire menée par Israël au Proche-Orient, l'attaque au Qatar a été vivement critiquée dans la région et au-delà. Le président français Emmanuel Macron l'a qualifiée d'"inacceptable", écrivant sur le réseau social X que "la guerre ne doit en aucun cas s'étendre dans la région".

Le président américain Donald Trump s'est dissocié de la démarche d'Israël, déclarant que la décision de frapper au Qatar avait été prise par Benjamin Netanyahu seul et que cela ne faisait "pas avancer les objectifs d'Israël ou de l'Amérique", alors que Doha est un allié précieux de Washington.

Benjamin Netanyahu a accusé mercredi le Qatar d'offrir un "refuge" aux dirigeants du Hamas et de financer le groupe armé palestinien, prévenant Doha qu'il devait agir contre eux. "Si vous ne le faites pas, nous le ferons", a dit le Premier ministre israélien.

Ces commentaires représentent des "menaces explicites de violations futures de la souveraineté d'un Etat", a déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi le ministère qatari des Affaires étrangères dans un communiqué.

"Netanyahu a parfaitement conscience que l'accueil du bureau du Hamas s'inscrit dans le cadre des efforts de médiation menés par le Qatar à la demande des Etats-Unis et d'Israël", a-t-il poursuivi. "Les négociations ont toujours été menées de manière officielle et transparente, avec un soutien international et la présence de délégations américaine et israélienne".

"L'insinuation de Netanyahu selon laquelle le Qatar abrite secrètement la délégation du Hamas est une tentative désespérée pour justifier un crime que le monde entier a condamné", a ajouté le ministère.

De même que l'Egypte, le Qatar mène de longue date des efforts de médiation entre Israël et le Hamas, chapeautant les négociations indirectes destinées à parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et à la libération des otages qui y sont encore détenus.

Ces pourparlers sont menacés par l'attaque israélienne à Doha, a prévenu le Qatar.

"Nous allons travailler avec nos partenaires pour garantir que Netanyahu rende des comptes et qu'un terme soit mis à ses actions irresponsables", a dit le ministère qatari des Affaires étrangères.

