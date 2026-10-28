Le Qatar a présenté à l'Iran un nouveau plan pour mettre fin au conflit - source

Les médiateurs qataris ont présenté dimanche à l'Iran un nouveau projet d'accord pour mettre fin au conflit entre la République islamique et les Etats-Unis, auquel Téhéran devrait répondre d'ici la fin de la semaine, a déclaré mercredi un responsable au fait des discussions.

Le projet fixe un calendrier de sept jours afin de satisfaire à la fois aux exigences de Téhéran et Washington, chaque partie étant amenée dans l'intervalle à prendre des mesures d'établissement de la confiance, a dit cette source.

Le calendrier, supervisé par plusieurs Etats garants, pourrait être déclenché dès le début de la semaine prochaine, a-t-elle ajouté.

Le Qatar conduit avec le Pakistan les efforts de médiation visant à faire cesser la guerre déclenchée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran le 28 février dernier, qui s'est étendue au Liban, au Yémen et à toute la région du Golfe, perturbant gravement le commerce international de pétrole, dont les prix ont flambé sur les marchés mondiaux.

L'inquiétude prévaut quant à une éventuelle reprise des hostilités à grande échelle après les élections législatives en Israël et aux Etats-Unis, a souligné le responsable.

Donald Trump a de nouveau menacé vendredi dernier de frapper l'Iran, et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, dont la coalition a bien résisté lors du scrutin de mardi, a quant à lui évoqué une opportunité historique d'"éliminer la menace existentielle iranienne" au côté du président américain.

Des sources sécuritaires iraniennes ont pour leur part déclaré à Reuters que Téhéran avait préparé des plans pour attaquer les câbles sous-marins dans la région du Golfe, alors que l'Arabie saoudite est la cible depuis plusieurs semaines d'attaques répétées de ses alliés houthis.

Les élections américaines de mi-mandat ont lieu mardi.

(Andrew Mills; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Tangi Salaün)