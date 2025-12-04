 Aller au contenu principal
Le PSG s’associe à l’appel de la LFP pour soutenir Christophe Gleizes
information fournie par So Foot 04/12/2025 à 16:01

#FreeChristopheGleizes

Emprisonné depuis juin pour « apologie du terrorisme » , le journaliste Christophe Gleizes a vu sa lourde peine de sept ans de prison confirmée ce mercredi par la cour d’appel de Tizi Ouzou.…

CDB pour SOFOOT.com

Sport
Copyright © 2025 So Foot

