information fournie par So Foot • 18/01/2025 à 19:15

Le PSG refroidit (encore) Lens

Malgré une inquiétante fébrilité défensive, le PSG a haussé le ton offensivement en seconde période à Bollaert pour une nouvelle fois dégoûter le RC Lens (2-1). Le leader invaincu de Ligue 1 peut désormais pleinement se préparer à la réception de Manchester City au Parc des Princes en Ligue des champions.

RC Lens 1-2 PSG

Buts : Nzola (36 e ) pour Lens // Ruiz (59 e ), Barcola (86 e ) pour le PSG

À quatre jours d’un rendez-vous décisif face à Manchester City en Ligue des champions, au mois de janvier, à Bollaert face au RC Lens, sans plusieurs de ses cadres, au sortir d’une piteuse qualif’ en Coupe de France, tout était réuni pour voir Paris chuter pour la première fois de la saison en Ligue 1. Raté, et pourtant, le club de la capitale n’avait pas montré grand-chose jusqu’à l’heure de jeu face à une équipe lensoise volontaire mais qui a manqué en seconde période les rendez-vous offensifs et défensifs qui se sont offerts à elle. Conséquence : Paris continue sa marche en avant en Ligue 1 et peut préparer sereinement sa nuit européenne du milieu de semaine.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com