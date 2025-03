information fournie par So Foot • 12/03/2025 à 00:39

Le PSG écrit son histoire à Liverpool

Plongé dans un stade d’Anfield incandescent, le PSG est parvenu à résister à la pression et à sortir Liverpool aux tirs au but (0-1, 1 TAB 4). Les regrets du match aller sont oubliés : les Parisiens ont été grands, encore une fois, et peuvent continuer de rêver.

Liverpool 0-1 (1-4 TAB) PSG

But : Dembélé (12 e )

C’est une soirée dont les Parisiens avaient rêvé. Ils ne sont pas près de l’oublier. Contraint à l’exploit après sa défaite rageante au Parc des Princes, le PSG a résisté à la pression d’Anfield pour arracher son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Rapidement revenu au score grâce à Ousmane Dembélé, le club de la capitale a fait le dos rond et a tremblé, comme le poteau de Gigio Donnarumma. Les supporters se sont rendu coup pour coup, sifflets contre applaudissements, huées contre chants d’encouragement. Les joueurs en ont fait de même. Et le PSG a tiré les marrons du feu aux tirs au but, guidé par un Donnarumma revanchard.…

Par Quentin Ballue, à Anfield pour SOFOOT.com