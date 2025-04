Le PSG de Luis Enrique, digne successeur des invincibles du FC Nantes ?

Invaincu depuis le début de la saison en championnat, le PSG se déplace à Nantes ce mardi avec l'ambition de poursuivre cette belle série. Et de se rapprocher du record établi il y a trente ans par les Canaris de Serge Le Dizet et compagnie.

Voilà treize ans que le PSG est accusé de fausser le championnat, la faute à un titre acquis beaucoup trop tôt, et donc à un relâchement de sa troupe. Mais cette saison, les Parisiens vont peut-être rouler sur tout le monde jusqu’au bout. Après 29 journées de championnat, les hommes de Luis Enrique n’ont toujours pas été battus et menacent sérieusement de terminer la saison sans avoir subi aucun revers. Ce mardi, à Nantes, les Franciliens peuvent donc enchaîner un 30 e match sans défaite et donc se rapprocher du record de 32 rencontres détenu par les Canaris depuis la fameuse saison 1994-1995. Trente ans que le téléphone de Serge Le Dizet sonne pour lui parler de cette fabuleuse série, qui n’a jamais été aussi proche d’être dépassée. « On était loin de s’imaginer qu’il tiendrait aussi longtemps. Quand on voit la saison du PSG, c’est là qu’on se rend compte de ce qu’on a pu faire parce que tenir 32 matchs comme ça, c’était pas évident » , rembobine l’ancien Rennais.

D’un football total à l’autre

D’autant plus qu’avec sa force collective, cette équipe parisienne se présente comme le parfait successeur du jeu à la nantaise, selon ses propres protagonistes. Le Dizet : « C’est un football total, un peu comme nous à l’époque. Sauf que nous c’était une équipe jeune. On pratiquait un football total mais avec de l’insouciance, on n’était pas eu même degré de maturité que ces joueurs-là. Même s’il y’a des jeunes comme Désiré Doué. Sur l’esprit du jeu, peut-être que nos deux équipes se correspondent. » Le Breton pur beurre demi-sel, qui adresse même ses « félicitations » aux Parisiens et qui ne croit pas trop en les chances des Nantais ce mardi, est même heureux de voir son record potentiellement tomber dans les pieds de cette équipe, justement parce qu’elle représente un « football collectif » .…

Propos de S. Le Dizet et B. Cauet recueillis par LT.

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com