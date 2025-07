Le PSG, avec tout le respect de l'Europe

À quelques heures d’un éventuel quintuplé, le PSG a l’occasion de terminer la saison 2024-2025 en entrant un peu plus dans l’histoire. Plus que les titres, et même en cas de défaite, il faudra avant tout retenir le changement de vision de l'ensemble du football européen à l’égard de ce club. Après des années de quolibets, voici venue l’ère du respect.

Et si le 13 juillet se transformait en fête nationale ? Dans de nombreuses villes de France, le feu d’artifice sera tiré dès dimanche soir et s’il faudra logiquement attendre le 14 pour voir s’illuminer le ciel au-dessus de la tour Eiffel, quelques pétards pourraient s’envoler la veille en cas de victoire du PSG contre Chelsea en finale du Mondial des clubs, à Paris comme ailleurs. Six semaines plus tôt, les habitants de Reims, Saint-Étienne ou Montpellier avaient en effet fêté le sacre des coéquipiers d’Ousmane Dembélé en Ligue des champions.

Moqué durant de longues années, le club de la capitale a ensuite été critiqué – au mieux, et détesté parfois – par le reste du pays après l’arrivée de Qatar Sports Investments. Voilà qu’il arrive enfin à conquérir la France entière (Marseille résiste encore à l’envahisseur, paraît-il). Les jeunes n’avaient pas attendu le jeu léché pour acheter en masse les maillots de Zlatan Ibrahimović, Neymar ou Kylian Mbappé, mais les derniers mois ont fini de convaincre les sceptiques qui ne voyaient qu’un assemblage d’individualités incapables de gagner ensemble.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com