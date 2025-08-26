 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le PS ne votera pas la confiance à Bayrou, dit Faure
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 08:19

Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure

PARIS (Reuters) -Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a déclaré lundi que son parti ne voterait pas la confiance au gouvernement de François Bayrou.

Le Premier ministre a annoncé auparavant qu'il comptait engager la responsabilité de son gouvernement le 8 septembre devant l'Assemblée nationale.

"Dans les conditions de majorité actuelle, il sait qu’il ne peut obtenir un vote de confiance des oppositions. C’est une autodissolution. (...) Il est évidemment inimaginable que les socialistes votent la confiance au Premier ministre", a déclaré Olivier Faure dans un entretien accordé au Monde.

"Nous ne recherchons pas le chaos avec l’objectif de précipiter un agenda électoral", a ajouté le dirigeant du PS, selon qui "c’est François Bayrou qui prend la responsabilité de l’instabilité politique en présentant un budget que personne ne soutient, pas même son électorat."

Dans un entretien accordé ensuite à TF1, Olivier Faure a réitéré la position de son parti et indiqué qu'il allait présenter dans les prochains jours un projet de budget alternatif.

"Nous verrons quelle est la réponse de l'exécutif, mais je n'ai pas beaucoup de doutes à cet endroit puisque la réalité, c'est que François Bayrou voudrait dissocier les deux votes. Un vote le 8 septembre où on lui accorderait la confiance, et à partir de là, on aurait un débat sur les mesures. Mais tout est lié."

(Rédigé par Kate Entringer)

Budget 2026
