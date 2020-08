Le programme de la REF 2020 du Medef

REF Medef édition 2020

L'organisation patronale tient sa Rencontre des entrepreneurs de France (REF) les mercredi 26 (après-midi) et jeudi 27 août à l'hippodrome de Longchamp, avec plusieurs temps forts attendus dont un discours d'ouverture tenu par le Premier ministre Jean Castex et une intervention de Bruno Le Maire, ministre de l'Economie. Crise sanitaire, développement des circuits-courts, cette édition 2020 est très largement consacrée au monde post-Covid. Dix débats viendront ponctuer ces deux jours de rencontres, puis dix grands acteurs de l'économie française viendront partager leurs "leçons" de la crise. Voici le programme détaillé de l'événement dont Boursorama est partenaire.

Mercredi 26 août :

14h30-15h30 : séquence d'ouverture avec Geoffroy de Bézieux, président du Medef et Jean Castex, Premier ministre

15h30-16h30 : Le siècle des pandémies ? Vivre avec le risque

Souvenez-vous le 17 mars dernier, la France s'est quasiment figée. Confinement général pour éviter la propagation du COVID 19. Quelques jours plus tôt, l'Italie avait initié ce « mouvement » en Europe, commencé quelques mois plus tôt dans la province de Wuhan. En tout, plus d'un milliard d'habitants sur la Terre ont été confinés en même. La prise en compte du risque sanitaire a été planétaire. Le principe de précaution a-t-il été poussé trop loin ? Jusqu'où protéger les populations ? Le risque est-il encore humain ?

Avec : Arnaud Fontanet (épidémiologiste), Didier Le Bret (ancien ambassadeur, ancien directeur du centre de crise au ministère des Affaires étrangères), Angèle Malâtre-Lansac (directrice déléguée - Institut Montaigne), Jean Rottner (Président du conseil régional du Grand Est)

16H30-17H30 : Courts circuits, consommer au temps de la mondialisation

La crise nous a forcé à consommer local, et si ça pouvait être durable ? Comment les chaines de valeurs peuvent-elles se transformer ? Le temps des cerises... françaises est-il revenu ?

Avec : Camille Le Gal (co-fondatrice Fairly Made), Augustin Paluel-Marmont (co-fondateur de Michel et Augustin), Dominique Schelcher (président-directeur général de Système U), François Gabart (navigateur, chef d'entreprise), Thierry Marx (chef étoilé)

Cet événement sera suivi d'une conférence spéciale avec Michel Barnier, chef de la Task Force pour les relations avec le Royaume-Uni

18h15-19h15 : La nouvelle guerre des mondes. Chine, Etats-Unis, Europe : and the winner is... ?

La crise rebat les cartes. Entre les tentations souverainistes des uns et expansionnistes des autres, le commerce mondial a-t-il besoin d'un nouveau Bretton Woods ? La crise va- t-elle profondément et durablement affecter les échanges internationaux ? Va-t-elle nous amener à redéfinir le rôle des Etats en particulier dans leur influence sur la conduite de l'économie ?

Avec une intervention spéciale de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et Gérard Araud (ancien ambassadeur), Enrico Letta (ancien président du Conseil italien), Jean Pierre Raffarin (ancien premier ministre), Lu Shaye (ambassadeur de Chine en France), Laurence Nardon (responsable programme Etats-Unis de l'Ifri, comité Renaissance), Renaud Girard (journaliste et essayiste), Edouard Tétreau (économiste et essayiste)

Jeudi 27 août

09h-09h45 : Santé : check-up complet. Être prêt face aux urgences

Qu'est devenu le « meilleur système de santé au monde » ? Si les soignants ont été unanimement salués, cette crise a montré aussi les failles françaises en matière de politique sanitaire, dans un pays pourtant champion du monde des dépenses sociales. La France pourra-t-elle affronter une nouvelle pandémie ? Quelles conséquences sur le rapport des Français à la science et au progrès ?

Avec : Sophie Boissard (directrice Générale de Korian), Lamine Gharbi (président de la Fédération de l'Hospitalisation Privée), Martin Hirsch (directeur général de l'AP-HP), Philippe Juvin (chef des Urgences, Hôpital Georges Pompidou) et Olivier Véran (ministre la Santé).

09h45 -10h30 : Toux experts : qui croire ? Retrouver le sens et les valeurs de notre démocratie

La crise a montré les difficultés de parer à l'imprévu et surtout d'anticiper. L'Etat, les ONG, les entreprises, à qui appartient l'anticipation ? Gouverner ce n'est plus prévoir, c'est gérer. Comment se prémunir face à une nouvelle crise ? Qu'est-ce qui change dans nos rapports à l'Etat, à l'autorité ? Entre la République des sachants et les tentations populistes, comment faire vivre nos valeurs démocratiques ?

Avec : Nicolas Bouzou (économiste et essayiste), François Hommeril (président de la Confédération CFE-CGC), Chloé Morin (politologue fondation Jean Jaurès), Pascal Perrineau (politologue) et Olivia Grégoire (secrétaire d'Etat à l'économie sociale et solidaire)

11H15-12H : Souverain et indépendant. L'indispensable souveraineté européenne

Si la souveraineté n'est plus un gros mot, elle suscite encore de nombreux débats. L'Europe est-elle assez forte pour faire respecter des règles d'une concurrence loyale. La souveraineté est-elle le gage de l'indépendance et en a-t-on les moyens. Quoi et comment relocaliser pour assurer cette indépendance

Avec Hakim El Karoui (Comité Renaissance), Sylvie Goulard (second sous-gouverneur de la banque de France), François Lenglet (journaliste et essayiste), Paul Hudson (DG de Sanofi), Agnès Pannier-Runacher (ministre de l'Industrie), Henri Guaino (Economiste, Ancien commissaire au Plan), suivi d'une conférence spéciale de Bruno Le Maire, ministre de l'Economie (12h-13h)

14h30-15h30 : Ok Boomer, Conflits de génération

Quelques statues se fissurent ou tombent... Au propre comme au figuré. Face aux crises sanitaire, économique, sociale, environnementale, les luttes s'intensifient. Haro sur les baby-boomers ! Ils se sont « sacrifiés » pour protéger leurs ainés du Covid. Seront-ils les sacrifiés de la crise économique et sociale ? Comment éviter un conflit de génération ?

Avec : Monique Dagnaud (directrice de recherche CNRS), Camille Etienne (activiste pour le climat), Anne-Sophie Moreau (rédactrice en chef de Philonomist, comité Renaissance), Najat Vallaud-Belkacem (directrice France de l'ONG ONE), Julien Damon (sociologue, professeur associé à Sciences Po)

15h30-16h30 : L'économie au secours de l'écologie, et vice-versa. La crise, révélateur d'une conscience écologique

Entre aspiration des peuples et exigences économiques, quelle sera la nouvelle frontière écologique. Quelles seront les nouvelles attentes de nos concitoyens en matière de consommation, notamment par rapport à la condition animale, aux circuits courts et à l'impact de la chaîne agro-alimentaire sur l'environnement ? La responsabilité sociale et environnementale des entreprises est-elle remise en cause ? L'herbe est-elle plus verte dans les entreprises ?

Avec : Jean-Pierre Clamadieu (président du Conseil d'administration d'Engie), Antoine Frérot, (président-directeur général de Veolia Environnement), Yannick Jadot (député européen), Christiane Lambert (présidente de la FNSEA), Jennifer Morgan (Directrice exécutive de Greenpeace International)

Suivi d'une conférence spéciale de Barbara Pompili, ministre de l'Ecologie

16h30-17h30 : Touche pas à mon poste ! Comment faire tomber les stéréotypes

La question de la lutte contre les discriminations dépasse la seule question raciale et s'impose dans l'ensemble de la société et notamment dans le monde du travail. Comment mesurer la diversité dans les entreprises et répondre aux problèmes de discrimination ? La France peut-elle se distinguer en faisant tomber les stéréotypes ?

Avec Momar Nguer (Président comité Afrique - Medef International), Céline Pina (essayiste), Aziz Senni (chef d'entreprise), Manuel Valls (ancien premier ministre), Elisabeth Moreno (Ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances), Alexandre Viros (DG d'Adecco)

17H30 - 18H30 : Métro, boulot, dodo... Ciao ? Travailler, manager, circuler, dialoguer autrement

Open space, flex office, transports, chaines de fabrication, cantines, réunions, télétravail, calls, masques, distanciation, etc., tout ou presque a changé. Quelles conséquences la période de confinement aura-t-elle sur la vie quotidienne des salariés ? Quid des modes de travail et du management en entreprise ? Comment va-t-on travailler sous menace d'un (autre) virus ? Quelles conséquences sur le phénomène de métropolisation ?

Avec : François Baroin (ancien ministre et président de l'AMF), Vice-Amiral Loïc Finaz (directeur de l'Ecole de guerre), Julia de Funès (philosophe ), Elisabeth Borne (ministre du Travail), Paola Fabiani (présidente de Wisecom, présidente du COMEX40 du MEDEF), Anne Hidalgo, maire de Paris

18H30-19H30 : Ce qu'ils et elles ont appris de la crise, dix acteurs économiques témoignent

Avec : Sandrine Conseiller (CEO Aigle), Bertrand Camus (Directeur général de Suez), Frédéric Oudéa (directeur général Société Générale), Nathalie Stubler (PDG Transavia), Alexandre Bompard( CEO Carrefour), Julia Sedefdjian (chef étoilée), Simone Harari (productrice), Hervé Navellou (directeur général de l'Oréal France), François Villeroy de Galhau (gouverneur de la Banque de France), Christophe Fanichet (PDG SNCF Voyageurs)