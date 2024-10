Le producteur Jean-Marc Dumontet rachète la salle Gaveau à Paris

Jean-Marc Dumontet à Paris le 7 mai 2022. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le producteur de spectacles Jean-Marc Dumontet a déboursé 8 millions d'euros pour devenir le nouveau propriétaire de la salle Gaveau, célèbre lieu de musique classique dans le VIIIe arrondissement de Paris, a-t-il déclaré jeudi au Figaro.

Déjà propriétaire de cinq théâtres à Paris (Bobino, Point Virgule, Théâtre Libre, Théâtre Antoine et Grand Point Virgule), le producteur dit vouloir y apporter de la "modernité".

"Comme le milieu de la musique classique, Gaveau a besoin de se renouveler. Les lieux de spectacle vivant ont tous une date de péremption et il faut y créer de nouvelles énergies", a-t-il déclaré au quotidien.

L'homme d'affaires de 58 ans, qui était lui-même en très mauvaise passe en 2022 à la sortie du Covid, ne prévoit aucune fermeture et aucun travaux, mais un nouveau logo et l'ouverture d'un restaurant.

La salle, inaugurée en 1907, est destinée à la musique de chambre et aux récitals, et tient son nom de la manufacture de pianos Gaveau. Classée aux Monuments historiques depuis 1992, elle avait été rachetée en 1976 par un couple de passionnés de musique classique, Chantal et Jean-Marie Fournier, aujourd'hui octogénaires.