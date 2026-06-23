Le processus de sélection du président de la Fed d'Atlanta a été relancé après la nomination de Warsh à la présidence, selon CNBC

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* Selon certaines sources, la recherche menée par la Fed d’Atlanta touchait à sa fin au printemps

* Les présidents des banques régionales de la Fed doivent obtenir l’approbation du Conseil des gouverneurs après avoir été recrutés par les conseils d’administration locaux

* Les présidents régionaux sont considérés comme un contrepoids essentiel au pouvoir centralisé

par Howard Schneider

Le processus de sélection du prochain président de la Banque fédérale de réserve d’Atlanta a été relancé lorsque Kevin Warsh a pris la présidence de la banque centrale américaine, a rapporté mardi CNBC, citant deux sources anonymes proches du dossier.

L'ampleur des éventuels changements apportés au processus ou aux candidats envisagés n'est pas claire.

Des sources proches de la recherche d’un nouveau président de la Fed d’Atlanta ont déclaré à Reuters que le processus touchait à sa fin au printemps, mais qu’il avait été décidé de reporter la nomination jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau président Kevin Warsh, afin qu’il puisse examiner tous les candidats proposés.

Bien que les présidents des banques régionales de la Fed soient choisis par les conseils d’administration locaux, leur nomination doit être approuvée par le Conseil des gouverneurs, basé à Washington.

La Fed d’Atlanta n’a pas commenté directement cette affaire, mais a transmis une déclaration de Gregory Haile, président du conseil d’administration de la Fed d’Atlanta. "Notre comité mène une recherche approfondie et réfléchie pour désigner le prochain président de la Banque fédérale de réserve d’Atlanta. Nous continuons à nous concentrer sur la sélection du meilleur candidat pour servir le sixième district, tout en préservant l’intégrité du processus", a déclaré M. Haile. "Nous fournirons des informations pertinentes concernant ce poste de direction important en temps voulu."

Le Conseil de la Réserve fédérale à Washington n’a pas fait de commentaire.

La recherche d’un successeur à l’ancien président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, qui a pris sa retraite le 28 février, revêt une importance démesurée en raison des efforts déployés par l’administration Trump pour gagner en influence sur la Fed et la politique monétaire, notamment par le biais de la tentative de limogeage de la gouverneure de la Fed Lisa Cook et des pressions exercées dans le cadre d’une enquête pénale – depuis abandonnée – visant l’ancien président Jerome Powell, qui siège toujours au conseil d’administration de la Fed.

Les douze présidents des banques régionales de la Fed votent à tour de rôle sur la politique des taux d’intérêt et supervisent également d’importantes équipes qui, outre leurs tâches opérationnelles, mènent des recherches approfondies sur un large éventail de sujets.

Recrutés en dehors du processus de nomination directe par le président et de confirmation par le Sénat utilisé pour pourvoir les sièges au Conseil des gouverneurs, ils sont considérés à la fois comme essentiels à l’indépendance politique de la Fed et comme un canal d’information clé sur la situation économique à travers le pays.

Une pression concertée de la Maison Blanche ou du ministère des Finances visant à influencer la nomination des responsables régionaux modifierait un système qui a jusqu’à présent échappé aux batailles politiques de Washington et qui est, en effet, conçu pour servir de contrepoids au pouvoir centralisé.

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a manifesté l’année dernière son intérêt pour le mode de nomination des présidents régionaux, suggérant qu’ils soient soumis à une obligation de résidence.