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Le processus de sélection du président de la Fed d'Atlanta a été relancé après la nomination de Warsh à la présidence, selon CNBC
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 19:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le processus de sélection du prochain président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta a été relancé lorsque Kevin Warsh a pris ses fonctions à la tête de la banque centrale américaine, a rapporté mardi CNBC, citant deux sources anonymes proches du dossier.

La Fed aurait envisagé de nommer Michael Faulkender, ancien responsable du ministère des Finances, à ce poste, bien que son statut actuel pour ce poste n'ait pas pu être déterminé, a précisé CNBC.

Banques centrales
Kevin Warsh
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