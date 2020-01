Le procès Neil Aggett réveille le souvenir des crimes de l'apartheid

Le 5 février 1982, Neil Aggett, est retrouvé mort, pendu à une écharpe, dans sa cellule du commissariat John Vorster Square de Johannesburg. Ce jeune médecin blanc de 29 ans, syndicaliste et militant antiapartheid, n'a pas survécu à ses 70 jours de détention. Au bout de 42 jours d'enquête, la police clôt le dossier. Pour le magistrat de l'époque chargé de l'affaire, Pieter Kotze, personne n'est responsable de la mort du détenu. C'est un suicide. Mais la famille, elle, défend une tout autre version de l'histoire. Pour elle, Neil Aggett a succombé après des semaines de torture, pratiquée dans les locaux de la Security Branch, la police spéciale de l'apartheid. C'est pour enfin faire émerger la vérité sur cet épisode sombre du régime raciste que le parquet général sud-africain, la National Prosecution Authority (NPA), a décidé de rouvrir l'enquête, ce lundi 20 janvier, huit mois après l'accord du ministre de la Justice, Michael Masutha.Lire aussi Cinéma : « ?Forgiven? », ou le récit de la difficile réconciliation post-apartheidÉlectrocution et asphyxie à l'origine de la mort d'AggettPendant cinq semaines, la NPA, présidée par le juge Motsamai Makume, va donc se replonger dans l'affaire. Elle s'appuiera notamment sur les informations récoltées par la Commission Vérité et Réconciliation (TRC) mise en place de 1996 à 1998, et destinée à faire la lumière sur les crimes de l'apartheid. D'après des documents consultés...