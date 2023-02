Le prix du jus d’orange explose, et ce n’est pas près de s’arrêter

Le jus d'orange, bientôt un produit de luxe ? Depuis juillet 2022, son prix a augmenté de 77 %, pour atteindre son prix le plus cher de l'histoire, selon Capital . Le prix moyen en supermarché en 2022 était de 1,13 euro le litre. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette hausse : les catastrophes naturelles, la situation sanitaire ou encore le caractère mondial du marché du jus d'orange.

Les deux pays qui produisent le plus le jus d'orange sont le Brésil et les États-Unis. La Floride, principal État américain fournisseur du jus, a été touchée par des ouragans particulièrement violents en novembre 2022, arrachant tout sur leur passage. Résultat : « Les États-Unis vont connaître la plus basse récolte de leur histoire », et « les stocks internationaux de jus d'orange sont à leur plus bas niveau depuis 10 ans », selon Quentin Mathieu, responsable économie du syndicat La coopération agricole.

Autre problème frappant les productions : la maladie dite du dragon jaune, transmise par un petit insecte, le psylle, qui se nourrit de sève. Elle fait un ravage depuis le début des années 2000. La production américaine aurait chuté de presque 80 % depuis 2005 à cause de cette maladie.

Les ouragans et la maladie sont accompagnés d'un autre problème pour le marché du jus d'orange : la demande mondiale a baissé. Un trio de problématiques promettant une hausse des prix générale sur le long

... Source LePoint.fr