Le prix du carburant provoque de vives tensions sociales aux Comores

Une personne a été tuée et cinq autres blessées aux Comores lors d'affrontements entre manifestants protestant contre la flambée des prix du carburant et forces de l'ordre, a déclaré samedi le ministère public de l'archipel de l'océan Indien.

"Le bureau du procureur public à Mustamudu informe le public qu'un tragique événement s'est produit aujourd'hui à Anjouan, dans le secteur de Mpage, qui a coûté la vie à une personne et fait cinq blessés", peut-on lire dans un communiqué.

Des heurts ont éclaté vendredi après une réunion entre le maire de Mirontsy et une organisation de pêcheurs en grève depuis mercredi pour protester contre la hausse des prix du gazole.

Des routes ont été bloquées à Mutsamudu, principale ville de l'île d'Anjouan. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de la personne décédée.

Le gouvernement comorien a augmenté les prix du gazole de 46% et ceux de l'essence de 35% en raison du conflit au Moyen-Orient, déclenchant une grève plus vaste dès lundi.

Les transports publics ont été paralysés à Moroni, la capitale, et 39 personnes ont été interpellées, selon la commission nationale des droits de l'Homme.

Le gouvernement a annoncé une réduction des voyages officiels et une baisse de 40% des droits de douane pour tenter d'apaiser les tensions.

(Abdou Moustoifa, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)