Sans maire depuis deux mois, l'île de Molène élit enfin son conseil municipal

L'île de Molène, le 3 février 2026 dans le Finistère ( AFP / Fred TANNEAU )

Sans maire depuis deux mois faute de candidats, les habitants de la petite île bretonne de Molène (Finistère) doivent voter dimanche pour une liste unique assurée de la victoire, sur laquelle figure l'ancien maire de Brest battu en mars dernier.

"Tout le monde m'appelle déjà +monsieur le maire+, pour plaisanter. Mais je leur dis: +attendez un peu, je ne le suis pas encore+", sourit auprès de l'AFP Bruno Corolleur, à la tête de cette unique liste candidate à l'élection municipale partielle à Molène (176 habitants).

M. Corolleur devrait être élu maire lors du premier conseil municipal vendredi 22 mai, juste à temps pour célébrer son premier mariage, le lendemain. "En plus, c'est un ami de mon fils qui se marie", dit-il.

Sur ce "caillou" de 0,7 km2, au large du Finistère, personne ne s'était porté candidat aux élections de mars, comme dans 67 autres communes de France. L'adoption du scrutin de liste dans les communes de moins de 1.000 habitants, au détriment du panachage, avait dissuadé des vocations.

"Le fait de devoir monter une liste, ça a freiné des candidatures. C'est pas dans les habitudes électorales de Molène", explique Agathe Seïté, une résidente secondaire qui a tenté de motiver des volontaires.

Faute de maire, le préfet du Finistère avait nommé une délégation spéciale de trois membres pour gérer les affaires courantes de la commune.

Finalement, une liste avec onze candidats a été validée par la préfecture, alors que planait la menace d'un rattachement de l'île à une commune du continent. Seule commune française, avec l'île de Sein, à être exemptée de cadastre et d'impôts locaux, Molène craignait de perdre ce privilège remontant à Louis XIV en cas de rattachement.

Parmi les colistiers, l'un d'eux n'est pas passé inaperçu. Il s'agit de l'ancien maire PS de Brest, François Cuillandre, 71 ans, battu par la droite aux dernières municipales alors qu'il briguait un cinquième mandat.

Conseiller municipal de Brest pendant 37 ans, maire pendant 25 ans, M. Cuillandre va donc poursuivre son engagement politique sur l'île d'où est originaire sa famille et où il dispose d'une résidence secondaire de longue date.

"Mon arrière grand-père a été maire de Molène pendant deux ans. J'y passe toutes mes vacances. Je ne vais jamais nulle part ailleurs qu'ici et j'ai plein d'amis qui viennent", a souligné M. Cuillandre à l'AFP, en citant notamment l'ancien président François Hollande parmi ses visiteurs.

"Si je peux rendre service, je le fais", a-t-il ajouté.