Le prix des billets d’avion explose pour les animaux de compagnie

L'inflation semble aussi toucher nos compagnons à quatre pattes. Prendre l'avion avec son animal de compagnie a toujours coûté assez cher, mais les tarifs semblent avoir flambé ces derniers temps. Les coûts « sont en train d'augmenter de 400 % sans explication », confie Kimberley Cirone, directrice de Pets Abroad UK, une agence britannique chargée des formalités pour les propriétaires des animaux sur le point de voyager en avion. Interrogée par le New York Times et relayée par Courrier international , elle explique que ces prix ont explosé en l'espace de quelques semaines.

Selon Pet Abroad UK, le prix pour envoyer un chat ou un chien jusqu'aux États-Unis s'élevait à environ 1 200 livres sterling, soit 1 400 euros, quelques semaines plus tôt. Ce tarif s'élève désormais à 3 500 euros, soit plus de 4 000 euros. Pour les propriétaires d'un plus gros chien, comme un labrador, les prix sont devenus astronomiques. Initialement estimée à environ 3 000 livres, soit 3 500 euros, l'opération coûte désormais entre 11 000 et 12 000 livres, soit 14 000 euros.

L'IAG Cargo, une entreprise britannique de fret notamment chargée du transport des animaux par avion, est l'une de ces compagnies qui a décidé de ces hausses de prix. Sans consulter personne ni même les agences spécialisées, elle a prévu, à partir du vendredi 1er mars, de tripler voire quadrupler ses prix.