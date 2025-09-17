Le principal suspect dans la disparition de la petite Madeleine McCann a été libéré

par Erol Dogrudogan et Thomas Escritt

Le principal suspect dans la disparition de la fillette britannique Madeleine McCann en 2007 a été libéré de prison en Allemagne mercredi après avoir purgé une peine de sept ans pour un crime sexuel sans rapport avec l'affaire.

Les procureurs allemands ont désigné Christian Brueckner comme suspect pour la première fois en 2020 alors qu'il purgeait déjà une peine pour le viol d'une femme de 72 ans dans la région de l'Algarve, dans le sud du Portugal, où Madeleine McCann a disparu.

"Je peux confirmer qu'il a été libéré à 9h15 heure locale, accompagné d'une escorte policière", a déclaré Marcell Farbowski, porte-parole de la prison de Sehnde, ajoutant que Christian Brueckner était parti avec son avocat.

Des journalistes ont vu une voiture quitter la prison.

L'avocat de Christian Brueckner, qui nie tout lien avec l'affaire McCann, n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire sur la libération de son client.

Christian Brueckner, âgé de 49 ans, a été condamné pour maltraitance d'enfants et trafic de stupéfiants, en plus du viol d'une femme de 72 ans décédée depuis.

Selon Der Spiegel, sa libération est soumise à des conditions très strictes : son passeport a été annulé, il portera un bracelet électronique et devra déclarer un lieu de résidence qu'il ne pourra pas quitter sans autorisation.

"Il s'agit d'une tentative des procureurs de le maintenir dans une sorte de détention d'investigation où ils ont accès à lui à tout moment", a déclaré l'avocat Philipp Marquort, cité par Der Spiegel.

Madeleine McCann, alors âgée de trois ans, a disparu de sa chambre dans un centre de vacances alors que ses parents dînaient à quelques mètres de là.

Les polices britannique, allemande et portugaise, qui ont fait de Christian Brueckner leur principal suspect, tentent depuis longtemps de le relier à l'affaire. Les polices portugaise et allemande ont passé quatre jours à rechercher des preuves dans la région de l'Algarve au mois de juin.

La police britannique a déclaré lundi que Christian Brueckner avait refusé sa demande d'interrogatoire en rapport avec la disparition, ajoutant qu'elle continuerait à suivre toutes les pistes d'enquête viables.

Christian Brueckner a vécu entre 1995 et 2007 en Algarve où, selon des documents judiciaires vus par Reuters, il a cambriolé des hôtels et des appartements de vacances.

Les parents de Madeleine McCann continuent de faire campagne pour que soit retrouvée leur fille, qui aurait aujourd'hui 22 ans, et font chaque année une déclaration à l'occasion de l'anniversaire de sa disparition.

"Nous l'aimons profondément et elle nous manque au-delà des mots", ont-ils écrit sur leur site internet.

(Reportage Thomas Escritt, version française Benjamin Mallet, édité par Augustin Turpin)