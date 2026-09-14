Le principal risque de chute du marché obligataire réside dans le fait que la Fed reste inchangée

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* Les contrats à terme sur taux américains anticipent une probabilité supérieure à 50 % d'une hausse des taux en septembre

* Il s'agirait de la première hausse depuis trois ans

* Russell Brownback, de BlackRock, estime qu'il n'est pas nécessaire de relever les taux pour l'instant

par Gertrude Chavez-Dreyfuss

Le marché obligataire mondial, en pleine tourmente, risque d’être confronté cette semaine à une hausse des taux de la Réserve fédérale, ce qui ferait grimper les coûts d’emprunt et ralentirait l’économie. Mais de nombreux investisseurs préviennent que des problèmes plus graves pourraient se profiler à l’horizon si la Fed décidait au contraire de maintenir ses taux inchangés.

Selon ces investisseurs, le maintien des taux inchangés mercredi pourrait alimenter une nouvelle vague de ventes d’obligations, ce qui risquerait de faire grimper les taux à long terme pendant plus longtemps, si la Fed semait le doute quant à sa détermination à ramener l’inflation à l’objectif de 2 % fixé par la banque centrale. De telles inquiétudes pourraient attiser davantage les tensions en incitant les investisseurs à exiger une prime de terme plus élevée, c’est-à-dire la compensation supplémentaire requise pour détenir des titres de dette américaine à plus longue échéance, d’autant plus que les besoins d’emprunt de l’État continuent d’augmenter.

“Si la Fed ne relève pas ses taux, cela exercerait une pression supplémentaire sur la partie longue de la courbe”, a déclaré Bill Campbell, gestionnaire de portefeuille chez DoubleLine Capital, en référence aux bons du Trésor à long terme, c’est-à-dire ceux dont l’échéance est de 10 ans ou plus.

Une hausse des taux contribuerait également à démontrer l’indépendance de la banque centrale à un moment où celle-ci subit des pressions politiques pour assouplir sa politique monétaire, a ajouté M. Campbell. Cela devrait en soi contribuer à contenir les taux à l’extrémité longue de la courbe, qui se situent déjà à des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis deux décennies.

Les marchés anticipent actuellement une probabilité d’environ 76 % d’une hausse d’un quart de point cette semaine, à la suite d’un rapport sur l’emploi bien plus solide que prévu et d’une accélération des prix à la consommation pour le mois d’août, avec des hausses cumulées de 50 points de base prévues d’ici fin 2026. Si la Fed venait à resserrer sa politique monétaire, cela marquerait la première hausse des taux depuis juillet 2023.

L’attention des investisseurs s’est de plus en plus portée sur la prime de terme intégrée dans les bons du Trésor à long terme, face à l’incertitude liée à l’inflation et à l’augmentation des émissions de bons du Trésor destinées à financer les déficits budgétaires.

LES DÉFICITS BUDGÉTAIRES ALIMENTENT LES CRAINTES INFLATIONNISTES

Ces inquiétudes sont amplifiées par un contexte budgétaire américain que de nombreux investisseurs jugent incompatible avec un retour de l’inflation à l’objectif de la Fed.

Loren Moran, gérante de portefeuille obligataire chez Wellington Management, a déclaré que la récente vague de ventes d’obligations reflétait davantage que la seule politique monétaire.

L'inflation reste supérieure à l'objectif depuis plus de cinq ans, les cours du pétrole ont frôlé les 100 dollars le baril, les déficits fédéraux avoisinent les 6,5 % du PIB et la croissance économique reste forte.

Dans ce contexte, elle a fait valoir que le fait de ne pas donner suite aux signaux précédemment émis par la Fed, qui laissaient entrevoir un resserrement monétaire, pourrait contraindre les investisseurs à réévaluer l’ampleur du risque d’inflation encore présent sur le marché.

“Ce que les marchés obligataires américains attendent… c’est que la Fed prenne des mesures plus claires, cohérentes avec un retour de l’inflation à 2 %”, a déclaré Mme Moran. “Cela implique qu’il faille passer par une phase difficile.”

Elle a ajouté: “C’est clairement très politisé. Mais la meilleure chose à faire est de montrer que l’on prend l’inflation au sérieux, car cela devrait ancrer la prime de terme et, en fin de compte, la crédibilité, qui est remise en question depuis la réunion de la Fed de juillet.”

MAIS D’AUTRES ESTIMENT QU’IL NE FAUT PAS S’EMPRESSER

Tous les investisseurs obligataires ne partagent toutefois pas cet avis. Certains des plus grands investisseurs du marché ne pensent pas qu’une nouvelle hausse des taux soit la solution à ce stade.

Russell Brownback, directeur adjoint des investissements en titres à revenu fixe mondiaux chez BlackRock, a déclaré qu’un resserrement monétaire exercerait une pression supplémentaire sur des secteurs déjà fragiles et sensibles aux taux, tels que l’immobilier, tout en ne contribuant guère à ralentir les secteurs de l’économie qui sont les principaux moteurs de la croissance.

“Je comprends les arguments des partisans d’une politique restrictive au sein du comité et leur volonté de rester crédibles en tant qu’organe de politique monétaire, mais je pense qu’il y a suffisamment d’ambiguïté ou de dispersion dans l’économie”, a déclaré Brownback.

Il a jugé exagérées les inquiétudes concernant la partie longue de la courbe des taux.

“Malgré toute la consternation et les lamentations suscitées par la correction sur le marché obligataire, nous avons entamé cette année avec un taux des obligations à long terme à 4,84 %; il a donc augmenté de 50 points de base alors que la croissance s’est accélérée de 400 points de base”, a expliqué Brownback.

“C’est un signe de résilience, et c’est sur la partie courte de la courbe que l’on a observé une véritable réévaluation, liée aux anticipations d’une hausse des taux par la Fed.”

D’autres investisseurs ont estimé que la résilience économique pourrait encore justifier de nouvelles hausses de taux de la part de la Fed.

Lon Erickson, gestionnaire de portefeuille chez Thornburg Investment Management, a estimé qu’une hausse mesurée, commençant par 25 points de base, serait raisonnable, soulignant que les variations des taux d’intérêt mettent généralement six mois, voire plus, à se répercuter pleinement sur l’économie.

“Je ne pense pas qu’une hausse de 25 points de base risque d’écraser l’économie, compte tenu de tous les signes et indicateurs globalement positifs que nous observons”, a-t-il déclaré. “Nous pourrons alors prendre du recul et réévaluer la situation à mesure que les données seront publiées au cours des prochains mois.”