Le prince Harry, Mariah Carey, Pamela Anderson… Ces stars qui ont brisé le tabou de la santé mentale

« Je souffre de dépression. » En octobre 2024, Pamela Anderson, primée pour son rôle dans The Last Showgirl (Gia Coppola) au Festival du film de Zurich, en Suisse, crée l'étonnement. Dans un entretien accordé au magazine américain Variety , l'actrice iconique s'ouvre pour la première fois, à 57 ans, sur la maladie dont elle souffre « depuis une vingtaine d'années ». « Je suis juste heureuse d'être ici, à ce moment précis… »

Comme elle, et alors que 970 millions de personnes sont concernées par les troubles psychiatriques à travers le monde (dépression, troubles bipolaires, troubles obsessionnels, addictions…), dont 13 millions en France (OMS), les personnalités sont, aujourd'hui, de plus en plus nombreuses à s'ouvrir sur leur état de santé mentale. Notre confrère Nicolas Demorand, dans un livre choc – Intérieur nuit (Les Arènes), dont nous dévoilons des extraits – s'ajoute à cette longue liste.

EXCLUSIF. Nicolas Demorand : « Je suis un malade mental » Ainsi, le prince Harry a révélé, dans ses Mémoires publiés en 2023, avoir souffert de dépression et lutté contre des pensées suicidaires ; la gymnaste américaine Simone Biles, lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2021, s'est retirée de la compétition par équipe pour dépression et anxiété ; l'actrice américaine Amanda Seyfried, en 2016, a annoncé qu'elle se soignait pour troubles obsessionnels compulsifs ; la