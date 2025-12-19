Le prêt de l'UE donne de la "visibilité" à l'Ukraine - Macron

Le prêt de 90 milliards d'euros que les dirigeants de l'Union européenne sont convenus d'apporter à l'Ukraine pour financer son effort de guerre face à la Russie lors des deux prochaines années donne de la "visibilité" à Kyiv, a déclaré vendredi matin Emmanuel Macron, saluant un "très bon sommet" pour l'Ukraine.

Réunis jeudi à Bruxelles, les Vingt-Sept sont convenus dans la nuit d'emprunter sur les marchés, avec le budget du bloc comme garantie, pour soutenir financièrement l'Ukraine plutôt que de recourir aux actifs russes gelés dans l'UE, comme cela a été discuté.

Il y a eu au sujet dudit 'prêt de réparation' un "travail technique très important", a déclaré Emmanuel Macron en conférence de presse à l'issue des discussions. "Malgré tout ce travail technique, des questions demeuraient (...) Des questions sur les risques", a-t-il poursuivi, soulignant le caractère "inédit" d'une telle démarche.

Alors que trois pays - Hongrie, Slovaquie, République tchèque - ont choisi d'être exemptés de ces obligations financières, le président français a rejeté l'idée de divisions au sein du bloc.

"Cette décision, elle est prise à l'unanimité", a-t-il dit. "Un mécanisme permet d'épargner trois pays de l'impact financier, il est très familier, on l'a déjà utilisé par le passé (...) Ce qui aurait été inquiétant, c'est si un pays avait voulu bloquer".

Le prêt à l'Ukraine de 90 milliards d'euros pour les deux prochaines années est une "avancée majeure", a souligné Emmanuel Macron, ajoutant que cela donnait "de la visibilité à nos amis ukrainiens".

"Nous avons envoyé à la Russie un message de détermination", a-t-il dit également.

Interrogé sur l'hypothèse de renouer le dialogue avec Moscou, le président français a répondu qu'Européens et Ukrainiens avaient intérêt à "trouver un cadre" pour discuter, rappelant qu'ils étaient impliqués dans les négociations de paix chapeautées par les Etats-Unis.

