 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le président syrien Al Charaa prochainement reçu à la Maison blanche
information fournie par Reuters 02/11/2025 à 09:50

Le président intérimaire syrien Ahmed al Charaa sera reçu à la Maison blanche dans les premiers jours de novembre, a déclaré dimanche le chef de la diplomatie syrienne.

Cette visite officielle, la première d'un président syrien à Washington, aura lieu autour du 10 novembre, a indiqué un responsable de l'administration de Donald Trump.

"Il y aura de nombreuses questions sur la table, à commencer par la levée des sanctions et l'ouverture d'un nouveau chapitre dans les relations entre les Etats-Unis et la Syrie. Nous voulons établir un partenariat fort entre les deux pays", a commenté Assad al Chaibani, le ministre syrien des Affaires étrangères.

Au cours de cette visite, la Syrie pourrait rejoindre la coalition internationale menée par les États-Unis contre le groupe État islamique (EI), a déclaré samedi l'envoyé spécial des Etats-Unis Tom Barrack à la presse en marge du Dialogue de Manama à Bahreïn, une conférence annuelle sur la sécurité mondiale et la géopolitique.

Les Etats-Unis ont formé en 2014 une coalition internationale pour lutter contre le groupe djihadiste État islamique, alors à son apogée en Syrie et en Irak. Bien que chassé de la majeure partie des territoires qu'il contrôlait, Daech reste actif et tente d'exploiter la fragile situation dans laquelle est plongée la Syrie depuis la chute du régime de Bachar al Assad en décembre dernier.

(Rédigé par Alexander Cornwell, version française Jean-Stéphane Brosse)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank