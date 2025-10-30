Le président libanais ordonne à l'armée de répondre à toute incursion israélienne

Le président libanais Joseph Aoun a ordonné jeudi à l'armée de répondre à toute nouvelle incursion israélienne, après une opération militaire nocturne qui a fait un mort dans une ville du Sud-Liban.

L'armée israélienne avait auparavant confirmé que ses soldats avaient ouvert le feu pendant une opération visant selon elle à détruire des infrastructures du Hezbollah à Blida.

