Le président libanais ordonne à l'armée de répondre à toute incursion israélienne
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 10:11

Le président libanais Joseph Aoun a ordonné jeudi à l'armée de répondre à toute nouvelle incursion israélienne, après une opération militaire nocturne qui a fait un mort dans une ville du Sud-Liban.

L'armée israélienne avait auparavant confirmé que ses soldats avaient ouvert le feu pendant une opération visant selon elle à détruire des infrastructures du Hezbollah à Blida.

(Rédigé par Jana Choukeir, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)

Proche orient
