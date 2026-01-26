Le président de la fédé sénégalaise accuse le Maroc de mener la CAF à la baguette

Elle est loin d’être finie, cette finale. Six jours après la CAN 2025 remportée par le Sénégal, le président de la Fédération sénégalaise, Abdoulaye Fall, a sorti la sulfateuse. « Le Maroc tient la CAF, il faut se le dire. Ils tiennent tout en main et décident de tout. Il n’y a pas un pays qui s’est opposé au Maroc comme le Sénégal l’a fait » , a-t-il lâché selon lors d’un déplacement en province et devant plusieurs médias sénégalais, estimant que beaucoup de fédérations « n’osent pas aller contre leur volonté » .

Une énième sortie accusatrice, qui remet une pièce dans la machine après une finale déjà plombée par les polémiques arbitrales et les scènes de chaos sur la pelouse.…

MH pour SOFOOT.com