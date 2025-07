Le président de la fédé marocaine confiant pour la prochaine CAN (et la prochaine Coupe du monde)

Le Maroc, il a changé.

Ministre en charge du budget, président de la Fédération royale marocaine de football et pilier de l’organisation de la CAN 2025, Fouzi Lekjaa affiche clairement les ambitions du Maroc sur et en dehors du terrain , à quelques mois du début de la compétition (21 décembre-18 janvier). Dans un long entretien accordé à L’Équipe , il évoque une compétition « aux standards internationaux, » avec neuf stades prêts , dont ceux de Rabat et Tanger qui accueilleront aussi des matchs du Mondial 2030.…

TA pour SOFOOT.com