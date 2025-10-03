Le président de la Fed, M. Goolsbee, se méfie d'un trop grand nombre de baisses de taux d'intérêt -CNBC

M. Goolsbee se montre prudent sur les réductions de taux dans un contexte d'inflation persistante dans le secteur des services

La Fed a réduit ses taux le mois dernier, les marchés s'attendent à deux réductions supplémentaires

La fermeture du gouvernement interrompt la publication de données économiques clés

Austan Goolsbee, président de laRéserve fédérale de Chicago, a déclaré vendredi qu'il hésitait à s'engager dans une série de réductions des taux d'intérêt alors que l'inflation dépasse toujours l'objectif de 2 % de la banque centrale, se faisant l'écho des préoccupations de plusieurs de ses pairs concernant la persistance de l'inflation des services.

La Fed, a déclaré M. Goolsbee lors d'une intervention sur CNBC, se trouve dans une situation délicate, les données récentes montrant une hausse de l'inflation dans le secteur des services alors que la création d'emplois dans le secteur des salaires s'est affaiblie.

"On assiste à une détérioration des deux côtés du mandat en même temps", a-t-il déclaré. "Si l'inflation semble être transitoire - et je dis ce mot avec une certaine crainte - alors je pense que le volet emploi du mandat serait dominant. Mais... vous voyez cette hausse de l'inflation et en particulier la hausse de l'inflation des services, qui n'est probablement pas due aux tarifs douaniers. Je me méfie un peu de l'idée d'anticiper trop de baisses de taux et de compter sur la disparition de l'inflation"

Le mois dernier, la Fed a réduit ses taux d'un quart de point de pourcentage pour les ramener dans une fourchette de 4,00 % à 4,25 %, et les marchés des contrats à terme sur les taux sont positionnés pour deux autres réductions de ce type lors des deux dernières réunions de la banque centrale cette année. Néanmoins, plusieurs présidents de banques régionales de réserve de la Fed ont, à l'instar de M. Goolsbee, exprimé leur inquiétude quant à la persistance de l'inflation et se sont montrés réticents à approuver les prévisions d'une série de baisses de taux à venir.

M. Goolsbee est intervenu au moment où le Bureau des statistiques du travail aurait normalement dû publier son rapport mensuel sur la situation de l'emploi aux États-Unis, mais la publication a été suspendue en raison de la fermeture du gouvernement fédéral qui a débuté mercredi. Tous les rapports économiques de référence du BLS, du Bureau d'analyse économique et du Bureau du recensement ont été suspendus pendant la fermeture.

La croissance de l'emploi s'est ralentie tout au long de l'année, en grande partie parce que la répression de l'immigration par le président Donald Trump a freiné la croissance de la main-d'œuvre, mais il y a eu peu de preuves jusqu'à présent de licenciements généralisés et, bien que le taux de chômage ait légèrement augmenté, il reste à un niveau historiquement bas.

La Fed de Chicago a récemment lancé un modèle d'estimation du taux de chômage, et sa dernière mise à jour, jeudi, a montré que le taux de chômage en septembre était probablement inchangé à 4,3 %.

"Jusqu'à présent, cela continue à indiquer un marché du travail plutôt stable, à mon avis", a déclaré M. Goolsbee.