Le président de la Fed, Jerome Powell, salue la "volonté de résister" de Volcker

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ann Saphir

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a loué samedi la "volonté de résister" aux pressions politiques de l'ancien président de la Fed, Paul Volcker, alors qu'il luttait contre l'inflation dans les années 1980, des remarques qui ont une résonance particulière alors que Jerome Powell insiste sur sa propre défense de l'indépendance de la Fed au milieu des efforts de l'administration Trump pour l'amener à baisser les taux d'intérêt.

Volcker a ignoré ses détracteurs et a fortement augmenté les taux d'intérêt au début des années 1980, déclenchant une récession mais ramenant également l'économie américaine à la stabilité des prix.

"Ses actions nous rappellent que l'indépendance et l'intégrité sont indissociables: nous avons besoin d'indépendance pour faire ce qui est juste, et nous avons besoin d'intégrité pour utiliser cette indépendance à bon escient", a déclaré Powell dans une vidéo enregistrée lors de l'acceptation du prix Paul A. Volcker de l'intégrité publique.

Au cours de l'année écoulée, Powell a mené ses propres batailles politiques au sujet de l'indépendance de la Fed, Donald Trump lui reprochant fréquemment de ne pas assouplir sa politique et menaçant de l'évincer.

Donald Trump a également tenté de renvoyer la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, en raison d'allégations de fraude hypothécaire, ce qu'elle conteste dans le cadre d'une affaire actuellement portée devant la Cour suprême.

En janvier, le ministère de la justice a ouvert une enquête criminelle sur la façon dont Powell a géré les rénovations du siège de la Fed à Washington, ce qui, selon Powell, constitue une tentative d'intimidation visant à l'amener à définir la politique de la Fed selon les souhaits du président.

Mercredi, Powell s'est engagé à ne pas quitter la banque centrale tant que l'enquête n'aura pas été résolue, ce qui compromet les espoirs de Donald Trump de le remplacer bientôt par un chef de banque centrale favorable à ses exigences en matière de baisse des taux d'intérêt. Les présidents de la Fed démissionnent généralement à la fin de leur mandat, comme c'est le cas pour Powell le 15 mai.

Un républicain de premier plan a également promis de bloquer le candidat de Donald Trump pour remplacer Powell, l'ancien gouverneur de la Fed Kevin Warsh, tant que l'enquête du ministère de la justice restera ouverte.

"En fin de compte, chacun d'entre nous voudra regarder en arrière au cours de sa vie et savoir qu'il a fait ce qu'il fallait", a déclaré Powell. "Comme l'a montré Paul Volcker tout au long de sa carrière, en fin de compte, notre intégrité est tout ce que nous avons."