Le président de la Fed, Jerome Powell, invite les étudiants à être optimistes quant au marché de l'emploi américain et à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, s'est dit optimiste quant aux perspectives d'emploi à moyen et à long terme pour les diplômés des universités américaines, malgré une période actuelle de très faible création d'emplois, car l'économie américaine est la plus dynamique et la plus productive au monde.

Jerome Powell, qui s'adressait à des étudiants en économie de l'université de Harvard, a déclaré que les outils d'intelligence artificielle rendraient les employés qui les utilisent beaucoup plus productifs et les a exhortés à investir du temps pour maîtriser ces technologies.

"Il est indéniable que c'est une période difficile pour entrer sur le marché du travail, mais il faudra peut-être faire preuve d'un peu de patience et tout cela", a déclaré Jerome Powell. "Mais à long terme, cette économie va vous offrir de grandes opportunités. Il suffit d'être un peu optimiste à ce sujet."