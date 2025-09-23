 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, déclare sur CNBC que la Fed a une marge de manœuvre pour réduire ses taux
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 14:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Banque fédérale de réserve de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré mardi que si l'inflation se ralentissait, la banque centrale disposerait d'une certaine marge de manœuvre pour réduire son objectif en matière de taux d'intérêt.

"Je pense qu'à terme, à un rythme graduel, les taux peuvent baisser de manière significative si nous parvenons à éliminer cette poussière stagflationniste", a déclaré Austan Goolsbee lors d'une interview accordée à CNBC. En ce qui concerne la marge de manœuvre de la Fed par rapport à sa fourchette de taux cible actuelle, comprise entre 4 % et 4,25 %, Austan Goolsbee a déclaré qu'un taux neutre se situe entre 100 et 125 points de base en dessous de cette fourchette, ajoutant que "finalement, le taux pourrait s'établir autour de 3 % avec une inflation de 2 % et je suis à l'aise avec cela, avec ce point de repère."

