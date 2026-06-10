Le président de la Chambre des représentants américaine, Johnson, rencontre Trump alors que la loi sur la surveillance est menacée

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* La nomination par Trump de Bill Pulte au poste de conseiller en matière de renseignement suscite des inquiétudes chez les deux partis en raison de son manque d'expérience

* Les démocrates du Sénat bloquent le renouvellement de la loi FISA, invoquant la crainte d'abus politiques sous la direction de Pulte

* Certains républicains remettent en question la nécessité d'un directeur du renseignement national et réclament un candidat qualifié

(Ajout d'une source confirmant l'article de Politico au paragraphe 8) par David Morgan et Katharine Jackson

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, a rencontré mardi le président Donald Trump pour discuter de son choix de Bill Pulte, un fidèle, comme chef par intérim du renseignement américain, ce qui a déclenché une levée de boucliers au Congrès qui menace le renouvellement d'une loi sur la surveillance étrangère arrivant à expiration.

La nomination par Trump de ce régulateur du crédit hypothécaire a déclenché une confrontation au Sénat , où les démocrates ont bloqué le renouvellement de la section 702 de la loi sur la surveillance des renseignements étrangers (Foreign Intelligence Surveillance Act), craignant le manque d'expérience de Pulte en matière de sécurité nationale et redoutant qu'il n'abuse de sa fonction pour poursuivre les ennemis présumés de Trump.

La section 702 expire vendredi. Elle permet aux agences de renseignement américaines de collecter sans mandat et de stocker dans une vaste base de données les e-mails, SMS et données de téléphonie mobile de ressortissants étrangers, y compris des responsables et des extrémistes, supposés se trouver hors des États-Unis.

Sept républicains se sont joints aux démocrates pour bloquer le renouvellement de la section 702 la semaine dernière. Certains souhaitent des protections supplémentaires pour les Américains dont les informations sont collectées par inadvertance, tandis que d'autres ont des inquiétudes plus générales concernant la surveillance sans mandat.

Le leader de la majorité à la Chambre des représentants, Steve Scalise, numéro deux républicain de la chambre, a déclaré aux journalistes que Johnson rencontrait Trump pour discuter des prochaines étapes.

“L'une des raisons pour lesquelles le président de la Chambre n'est pas ici en ce moment est qu'il se trouve à la Maison Blanche où il travaille avec le président pour finaliser cet accord sur la FISA”, a-t-il déclaré.

Politico, citant trois personnes au fait du dossier, a rapporté que Trump avait indiqué lors de la réunion qu’il n’était pas enclin à nommer un directeur permanent du renseignement national pour succéder à Pulte. Une telle assurance aurait pu apaiser les inquiétudes de certains législateurs et contribuer à garantir le renouvellement de la section 702.

Une source informée de la réunion a confirmé l’article de Politico.

Les chefs des services de renseignement américains défendent depuis longtemps la section 702, affirmant qu’elle constitue un outil de renseignement irremplaçable. Sa prolongation doit être approuvée par le Sénat et la Chambre des représentants avant que Trump puisse la promulguer.

Soulignant que la nomination de Pulte était temporaire, le chef de file des républicains au Sénat, John Thune, a accusé les démocrates, dans un discours prononcé en séance plénière, de “prendre en otage ce programme de renseignement vital”.

M. Pulte a été nommé la semaine dernière par M. Trump pour remplacer Tulsi Gabbard, qui a démissionné avec effet au 30 juin .

Son manque d'expérience en matière de sécurité nationale a indigné certains républicains, ainsi que des démocrates.

Les démocrates craignent également que M. Pulte, qui a utilisé sa position à la tête de l'Agence fédérale de financement du logement pour attaquer les cibles politiques de Trump, puisse utiliser les pouvoirs d'espionnage à des fins politiques.

Les républicains du Sénat disposent d'une majorité de 53 sièges contre 47 et ont besoin du soutien d'au moins sept démocrates pour atteindre le seuil des 60 voix nécessaires à l'adoption de la loi.

Le sénateur John Barrasso, numéro deux des républicains à la Chambre, a déclaré aux journalistes que les républicains avaient exhorté la Maison Blanche à nommer un candidat à temps plein susceptible d'être confirmé par le Sénat.

Il a également indiqué que certains républicains se demandent s’il est encore nécessaire pour les États-Unis d’avoir un directeur du renseignement national, un poste créé il y a un quart de siècle à la suite des attentats du 11 septembre 2001 à New York et Washington.

“Nous sommes nombreux à penser que ce poste n’a pas lieu d’être”, a déclaré M. Barrasso. “Tant qu’il existe, nous voulons quelqu’un qui puisse être confirmé en raison de ses connaissances dans ce domaine.”