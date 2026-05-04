Le président brésilien Lula prochainement aux États-Unis pour s'entretenir avec Trump-source

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva se rendra aux États-Unis "dans les prochains jours" pour rencontrer son homologue Donald Trump, a déclaré lundi à Reuters une source gouvernementale brésilien.

Le journal O Globo avait fait état de ce déplacement plus tôt dans la journée.

Les deux dirigeants étaient convenus d'une rencontre à Washington en mars, mais elle avait été reportée.

(Reportage Lisandra Paraguassu, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)