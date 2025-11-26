Acier bas carbone: l'Etat suédois apporte une aide de 35 millions d'euros à Stegra

L'Agence suédoise de l'énergie a annoncé mercredi qu'elle accordait une aide d'environ 35 millions d'euros à Stegra, spécialiste suédois de l'acier bas carbone qui peine à boucler le financement de son projet.

( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )

Stegra construit une nouvelle aciérie qui produira de l'acier à l'aide d'une technologie qui, selon l'entreprise, émet 95% de CO2 en moins que les méthodes traditionnelles. Environ 60% des travaux sont achevés.

En octobre, Stegra a annoncé un nouveau tour de financement afin de lever 10 milliards de couronnes suédoises supplémentaires (910 millions d'euros) pour couvrir les coûts plus élevés du projet.

"Ce projet présente un fort potentiel pour accélérer la transition dans l'industrie sidérurgique", a souligné l'Agence suédoise de l'énergie dans un communiqué.

Elle annonce qu'elle accorde 390 millions de couronnes suédoises (environ 35 millions d'euros) à Stegra dans le cadre du programme européen "The Industrial Leap". Stegra a déjà reçu 1,2 milliard de couronnes suédoises dans le cadre de ce programme, rappelle l'agence.

Ce soutien supplémentaire "augmente les chances de Stegra d'obtenir les capitaux supplémentaires nécessaires" pour mener à bien le projet, estime l'agence.

Stegra, tout en se disant "reconnaissant" envers cette agence, estime encore possible un soutien supplémentaire de l'Etat suédois, rappelant que l'UE avait autorisé un total de 265 millions d'euros d'aides publiques.

"Il existe encore un écart par rapport à ce que l'UE a approuvé, et nous espérons que d'autres mesures pourront être prises pour le combler et offrir des conditions plus équitables par rapport à d'autres projets", a déclaré Henrik Henriksson, directeur général de Stegra.

Début novembre, le fonds d'investissement français Hy24, actionnaire important de Stegra, avait appelé le gouvernement suédois à soutenir le groupe.

Ces derniers mois, les finances de Stegra ont fait l'objet d'une surveillance accrue et les observateurs ont commencé à établir des comparaisons avec un autre ancien leader du boom industriel vert suédois, le fabricant de batteries Northvolt.

Northvolt était considéré comme la pierre angulaire des efforts européens pour rattraper les fabricants chinois de batteries pour véhicules électriques, avant que des retards de production et une montagne de dettes ne le conduisent à déclarer faillite en mars.

Environ 6,5 milliards d'euros ont déjà été investis dans Stegra, provenant à la fois de prêts et de fonds propres.

Début novembre, Henrik Henriksson avait nié que l'entreprise était "en crise".

"Nous poursuivons notre projet à plein régime", avait-il assuré, en ajoutant que son groupe avait déjà obtenu environ la moitié des besoins de financement supplémentaires auprès d'investisseurs antérieurs.