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Le Premier ministre thaïlandais suspend les permis d'achat d'armes à feu
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 11:06
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Le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, a suspendu mardi la délivrance des autorisations d'achat d'armes à feu et a annoncé que les permis existants seraient réexaminés, quelques jours après qu'un adolescent de 14 ans armé d'un pistolet a tué huit personnes avant de se suicider.

La police a ainsi reçu l'ordre de cesser de renouveler les permis permettant d'acheter des armes à feu.

Celles qui sont enregistrées doivent être conservées à domicile et ne peuvent être portées en public, a précisé Anutin Charnvirakul, rappelant ainsi la loi en vigueur.

La Thaïlande compte environ 10,3 millions d'armes à feu détenues par des civils, soit environ 15 armes pour 100 habitants, ce qui représente de loin le taux le plus élevé de la région, selon une estimation de 2017 réalisée par le Small Arms Survey.

(Chayut Setboonsarng et Panarat Thepgumpanat, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)

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