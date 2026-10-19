Le Premier ministre néerlandais attend son premier enfant grâce à une mère porteuse

Le Premier ministre néerlandais Rob Jetten a annoncé lundi que son compagnon et lui attendaient leur premier enfant, grâce à une mère porteuse et à une donneuse d'ovocytes.

"Un petit être très spécial est en route. À bientôt en 2027, mon petit", a-t-il écrit sur son compte Instagram personnel.

"Il n'y a pas de mots assez forts pour remercier notre donneuse d'ovocytes, notre mère porteuse et leurs deux familles. Rien de tout cela ne serait possible sans vous", a-t-il ajouté.

Rob Jetten est fiancé à Nicolas Keenan, joueur international argentin de hockey sur gazon. Le couple avait prévu de se marier cet été, mais a reporté son mariage peu après l'accession de l'homme politique au poste de Premier ministre en février.

Les deux femmes sont des amies du couple ayant déjà des enfants et ne sont pas motivées par la moindre rémunération financière, a précisé le D66, parti de Rob Jetten, dans un communiqué publié sur son site internet.

Aux Pays-Bas, il est illégal de rémunérer une mère porteuse.

Le D66 a déclaré que cette grossesse "de haute technologie" était tout à fait conforme aux réglementations néerlandaises et qu’elle avait été rendue possible grâce aux traitements de fécondation in vitro (FIV) proposés dans le pays.

Rob Jetten prévoit de prendre quelques jours de congé à la naissance du bébé pour être auprès de sa famille.

(Rédigé par Bart Meijer; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)