Le Premier ministre canadien salue à Pékin un "nouveau partenariat" avec la Chine

Le président chinois Xi Jinping (au centre à g.) et le Premier ministre canadien Mark Carney (2e à d.) participent à une réunion au Palais du peuple à Pékin, le 16 janvier 2026 ( POOL / Vincent Thian )

Le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre canadien Mark Carney ont salué vendredi à Pékin l'avènement d'un nouveau partenariat, après des années de brouille entre leurs pays soumis aujourd'hui aux pressions américaines.

"Je suis extrêmement heureux que nous allions de l'avant avec notre nouveau partenariat stratégique", a dit M. Carney au début d'entretiens avec M. Xi, point d'orgue de la première visite d'un chef de gouvernement canadien en Chine depuis huit ans.

Son hôte au Palais du peuple a parlé de "nouveau chapitre" ouvert en octobre lors de leur rencontre en marge d'un sommet Asie-Pacifique en Corée du Sud.

Ces discussions, saluées à l'époque comme un "tournant" par M. Carney, ont ouvert la voie au réchauffement concrétisé cette semaine en Chine. M. Xi avait alors invité M. Carney en Chine.

Depuis, les échanges entre les deux gouvernements pour "restaurer et relancer la coopération dans différents domaines (...) ont produit des résultats positifs", a déclaré vendredi M. Xi. "J'en suis heureux", a-t-il dit.

Arrivé mercredi soir, M. Carney effectue en Chine jusqu'à samedi la première visite d'un chef de gouvernement canadien depuis celle de son prédécesseur Justin Trudeau en décembre 2017. Elle a pour objectif de tourner la page de plusieurs années de fâcherie et de stimuler les échanges commerciaux.

- Canola et espionnage -

Les rapports sino-canadiens se sont fortement dégradés en 2018 avec l'arrestation par les autorités canadiennes d'une responsable du géant chinois Huawei à la demande des Etats-Unis, suivie de l'emprisonnement de deux ressortissants canadiens en Chine, accusés d'espionnage par Pékin.

Le Premier ministre canadien Mark Carney (g), lors d'une conférence de presse en marge du 47e sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) à Kuala Lumpur le 27 octobre 2025, et le président chinois Xi Jinping (d) à la base aérienne de Gimhae, à Busan en Corée du Sud, le 30 octobre 2025 ( AFP / Arif Kartono )

Depuis l'été 2024, Ottawa et Pékin s'affrontent sur le front commercial: surtaxes canadiennes sur les véhicules électriques et l'acier chinois, et ripostes chinoises sur des produits agricoles canadiens, dont le canola, un oléagineux utilisé pour l'alimentation et les biocarburants, dont le Canada est l'un des principaux producteurs mondiaux.

M. Carney s'est rendu en Chine pour chercher des progrès sur ces sujets, sans forcément viser le règlement des différends.

Mais il espère aussi faire progresser son vœu de voir le Canada doubler ses exportations vers des pays autres que les Etats-Unis d'ici à 2035, afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de son voisin.

Chine et Canada ont en commun de subir les effets des politiques agressives du président Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025.

- "Progrès historiques" -

Un nouveau partenariat entre les deux pays contribuera à "améliorer le système multilatéral, un système qui a été mis à rude épreuve ces dernières années", a dit M. Carney vendredi au début de ses discussions avec M. Xi.

Le Premier ministre canadien Mark Carney s'exprime lors d'une réunion avec le président chinois Xi Jinping au Palais du peuple à Pékin, le 16 janvier 2026 ( POOL / Vincent Thian )

"Nous nous concentrons sur des domaines où nous pouvons réaliser des progrès historiques: l'agriculture, l'énergie et la finance. C'est là que nous pouvons obtenir les résultats les plus rapides", a-t-il dit.

"Développer de manière saine et stable les relations sino-canadiennes sert les intérêts communs de nos deux pays et contribue à la paix, à la stabilité et à la prospérité mondiale", a souligné M. Xi.

La Chine est le deuxième partenaire commercial du Canada, derrière les Etats-Unis.

Le volume des échanges de biens entre le Canada et la Chine s'est élevé à 89,62 milliards de dollars américains en 2025, avec un excédent de plus de 6 milliards en faveur de la Chine, selon des chiffres publiés mercredi par l'Etat chinois. Si les exportations de la Chine vers le Canada ont augmenté de 3,2% sur un an, ses importations de marchandises canadiennes ont diminué de 10,4%.