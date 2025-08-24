 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le Premier ministre canadien Mark Carney en visite à Kyiv
information fournie par Reuters 24/08/2025 à 09:22

Le Premier ministre canadien, Mark Carney, a annoncé via les réseaux sociaux son arrivée à Kyiv dimanche, jour de l'indépendance de l'Urkaine, pour apporter son soutien au pays dans le conflit qui l'oppose à la Russie.

"En ce jour de l'indépendance de l'Ukraine et à ce moment critique de l'histoire de leur nation, le Canada intensifie son soutien et ses efforts en faveur d'une paix juste et durable pour l'Ukraine", peut-on lire dans un message posté par Mark Carney sur la plateforme X.

Le chef de cabinet du président ukrainien Volodimir Zelensky, Andriy Yermak, a salué la visite du Premier ministre canadien.

"En ce jour spécial – le jour de l'indépendance de l'Ukraine – il est particulièrement important pour nous de ressentir le soutien de nos amis. Et le Canada a toujours été à nos côtés", a-t-il écrit sur Telegram.

La tournée européenne de Mark Carney doit aussi le conduire en Pologne, en Allemagne et en Lettonie.

(Reportage de Max Hunder à Kyiv Version française Elizabeth Pineau)

