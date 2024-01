Le pouvoir d'achat, "une question toujours très présente dans les préoccupations des Français", assure l'IFOP

( AFP / DENIS CHARLET )

L'IFOP constate également un "pessimisme", qui est installé notamment "sur la base des difficultés économiques et de pouvoir d'achat."

Quelles sont les attentes du pays pour cette nouvelle année 2024 ? Selon Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l'IFOP, elles sont "assez classiques, telles qu'on les mesures dans nos enquêtes", assure-t-il au micro de France Info ce mercredi 3 janvier.

Les Français sont tout d'abord concernés par les sujets liés à la santé, l'IFOP note une "très forte" inquiétude "sur la situation dans les urgences, les hôpitaux, avec la question de la désertification médicale". Dans la liste des préoccupations des Français, le pouvoir d'achat arrive en deuxième position. "On l'a encore vu au moment de ces fêtes de fin d'année. Nous avons les données de sondage mais aussi de marché : la grande distribution a observé des ventes en baisse de 20% sur des produits phares des fêtes de fin d'année - le champagne, le saumon, et un report sur d'autres produits de substitution", explique Jérôme Fourquet. "On voit que cette question de pouvoir d'achat est toujours très présente dans les préoccupations des Français", insiste-t-il.

Il constate également un "pessimiste" qui "ne date pas de ces dernières semaines, cela fait des mois". Ce sentiment est installé notamment "sur la base de ces difficultés économiques et de pouvoir d'achat." "Ce qui caractérise aussi l'état d'esprit actuel de la population est un état de fatigue psychologique. Quand on creuse un peu les choses dans nos enquêtes qualitatives, il y a le sentiment partagé pour beaucoup que nous sommes un peu dans une machine à laver et que nous essuyons crise sur crise - la crise des gilets jaunes, climatique, terroriste, sanitaire... tout ça pèse sur le moral et sur la résilience de la société française", conclut Jérôme Fourquet.